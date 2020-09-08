شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع قد يكون علامة على أن صحتك فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتي معظم المشاكل الصحية مصحوبة بأعراض، بينما يتسلل بعضها إلى حياتنا بصمت، لذلك ، إذا كنت تعتبر نفسك بصحة جيدة ولكنك تعاني من صداع مستمر، فقد يكون ذلك مؤشر خطر، فهناك فرق بين الصداع الطبيعي الذى يحدث من وقت لآخر وهذا لا ينبغي أن يكون عادة مدعاة للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع المزمن أو الصداع النصفي من الخفقان المستمر في الرأس إلى الإحساس بالخفقان الذي يأتي ويذهب ، فقد يكون ذلك علامة على العديد من المشكلات الصحية الأساسية، في هذا التقرير نتعرف على 4 مشاكل صحية يشير لها الصداع المستمر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

4 مشاكل صحية يشير لها الصداع المستمرأمراض القلب والأوعية الدموية

هناك العديد من الدراسات التي تربط الصداع النصفي بالمخاوف المتعلقة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وجدت دراسة أجريت في عام 2006 ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن مجموعة من 27000 امرأة بصحة جيدة ، فوق سن 45 ، مصابات بالصداع النصفي معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية. .

مرض التصلب العصبي المتعدد

التصلب العصبي المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي تتجلى في كونها مشكلة عضلية في البداية وقد تظهر فقط على أنها صداع متكرر.

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وجدت دراسة نشرت في مجلة European Neurology أن 78٪ من مرضى التصلب العصبي المتعدد يعانون من صداع يتحسن بعد ستة أشهر من العلاج.





الصرع

يمكن أن يكون الصداع المتكرر علامة على الصرع، وهو اضطراب في الدماغ يسبب نوبات الصرع.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Headache and Pain أن الصداع كان أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالصرع منه بين عامة الناس. أفاد 60 % من مرضى الصرع أنهم يعانون من الصداع.

فيبروميالجيا

الألم العضلي الليفي هو اضطراب يؤدي إلى انتشار آلام الجسم، والتعب، ومشاكل النوم والذاكرة والمزاج.

وفقًا لدراسة نُشرت في Clin Rheumatol ، أفاد 76% من الأشخاص الذين يبحثون عن علاج للألم العضلي الليفي أنهم يعانون من صداع مزمن.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الصداع والألم وجود صلة بين الصداع النصفي وأعراض الاكتئاب والفيبروميالجيا.