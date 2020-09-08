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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون عند الأطفال يحدث عندما يكون هناك احمرار وتورم والتهاب وتقرحات على طول الجهاز الهضمى، إنه جزء من مجموعة من الأمراض المعروفة باسم مرض التهاب الأمعاء وهو طويل الأمد (مزمن) قد يأتى ويذهب فى أوقات مختلفة من حياة طفلك فى معظم الحالات، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض كرون عند الأطفال وعلاجه بحسب موقع "سيدار سيناى" الأمريكى.



اعراض مرض كرون عند الأطفال

اعراض مرض كرون عند الأطفال

اعراض مرض كرون عند الأطفال عديدة فهو يؤثر على الأمعاء الدقيقة، وفى بعض الحالات، تتأثر الأمعاء الدقيقة والغليظة وفى بعض الأحيان قد يؤثر الالتهاب على الجهاز الهضمى بأكمله وهذا يشمل الفم وأنبوب الطعام (المرىء) والمعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثنى عشر) والزائدة الدودية والشرج.

قد تختلف أعراض مرض كرون عند الأطفال حسب كل طفل وقد تشمل الأعراض:

- ألم فى البطن ، غالبًا فى المنطقة اليمنى السفلية

- براز رخو (إسهال) ، دموى فى بعض الأحيان

- نزيف فى المستقيم

- فقدان الوزن



اعراض مرض كرون عند الأطفال

- حمى

- تأخر النمو

- ألم المفاصل

- قطع أو تمزق فى فتحة الشرج (الشق الشرجي)

- الطفح الجلدى

قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأطفال لفترة طويلة، حتى سنوات هذا يسمى أن تكون " في حالة تسامح مع المرض" لا توجد طريقة لمعرفة متى قد يحدث الهدوء أو متى ستعود أعراض طفلك.

وقد تبدو أعراض داء كرون مثل مشاكل صحية أخرى، فعليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية لطفلك للحصول على التشخيص دائمًا.



مرض كرون عند الأطفال

علاج مرض كرون عند الاطفال

داء كرون مرض طويل الأمد (مزمن) لا يوجد علاج له لكن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد في السيطرة عليه. لعلاج هذا الاضطراب أربعة أهداف:

- تصحيح مشاكل التغذية

- السيطرة على التورم والالتهاب

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- تخفيف الأعراض مثل آلام البطن والإسهال ونزيف المستقيم

- منع حدوث المضاعفات وتشمل أنفاق الالتهاب التي تصيب الأعضاء الأخرى (النواسير) وتضيق الأمعاء (التضييق) الذي يسبب الانسداد.

سيضع مقدم الرعاية الصحية لطفلك خطة رعاية بناءً على:

عمر طفلك وصحته العامة وتاريخه الطبي

ما مدى خطورة حالة طفلك

كيف يتعامل طفلك مع بعض الأدوية أو العلاجات أو العلاجات

إذا كان من المتوقع أن تسوء حالة طفلك





قد يشمل علاج طفلك ما يلي:

الدواء

غالبًا ما تقلل الأدوية من التهاب القولون، وقد يساعد هذا في تخفيف تقلصات البطن والإسهال. قد تتطلب الحالات الأكثر خطورة المضادات الحيوية أو الأدوية التي تؤثر على جهاز المناعة في الجسم.

نظام غذائي

قد يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي لطفلك في تخفيف الأعراض. في بعض الحالات ، تتفاقم الأعراض بسبب الحليب أو التوابل الساخنة أو الألياف.

الفيتامينات

قد تساعد الفيتامينات في منع بعض المشاكل أو تساعد في الحفاظ على الهدوء نظرًا لأن العديد من الأطفال المصابين بداء كرون لا يمتصون العناصر الغذائية بشكل طبيعي ، فإن نقص الفيتامينات أمر شائع.

المكملات الغذائية

قد يقترح مقدم خدمة طفلك مكملات غذائية أو تركيبات سائلة خاصة عالية السعرات الحرارية قد تكون هذه مفيدة إذا كان طفلك يعاني من تأخر في النمو.

الجراحة

قد تساعد الجراحة في علاج مرض كرون ، لكنها لا تستطيع علاجه قد تساعد الجراحة في تقليل الأعراض طويلة المدى التي لا تتحسن بالأدوية.

قد تؤدى الجراحة أيضًا إلى إصلاح بعض المشكلات. وتشمل هذه الأمعاء المسدودة أو ثقب أو ثقب أو قرحة أو خراج أو نزيف.