فيروس “كورونا” يبقى في جسم الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 5 دقائق

لا يزال فيروس كورونا الشغل الشاغل لكافة دول العالم لمعرفة سببه وعلاجه، إذ بقي هذا الفيروس لغزاً من الصعب تشريحه لمعالجته.

في السياق، كشفت دراسة طبية حديثة، أجريت في هونغ كونغ، أن فيروس كورونا المستجد، قد يبقى في جسم الشخص حتى بعد ظهور نتيجة سلبية.

واكتشف باحثون في الجامعة الصينية بهونغ كونغ، من خلال تجربة، أن الفيروس يمكن أن يظل في الجهاز الهضمي لأيام حتى بعد أن تكون قد اختفت آثاره من الجهاز التنفسي.

وفحص العلماء عينات براز من 15 مريضا، ووجدوا أن 7 منهم كانت لديهم عدوى نشطة في الجهاز الهضمي، وقد استمرت لمدة تصل إلى ستة أيام لدى ثلاثة منهم بعد حصولهم على مساحات تنفسية سلبية.

Advertisements

وقال الباحثون أيضا إن العدوى قد تستمر في الجهاز الهضمي حتى من دون ظهور أعراض تشير إلى وجود حالة مرضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل رئيسي من خلال القطرات التي تخرج عن طريق الفم والأنف، لكن علماء في الصين وجدوا، في الأسابيع الأولى من انتشار الوباء، أن وجود الفيروس في براز المرضى قد ينشر العدوى أيضا.

وقال المشرف على الدراسة المذكورة، الطبيب سيو شين، إن النتائج “تسلط الضوء على أهمية المراقبة طويلة المدى للفيروس وخطر انتقاله من البراز”.

في السياق، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية 19 مليونا و637 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 12 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات 726 ألفا.