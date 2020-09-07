احذر..”المصافحة الضعيفة” علامة تحذيرية للإصابة بمرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 50 دقيقة

يصافح الناس بعضهم البعض ،كعادة من أجل التحية فقط، إلا أن دراسة قد تثبت أن للمصافحة أهمية أخرى، تتعلق بالكشف عن مرض خطير .

كشفت دراسة طبية حديثة إلى أن المصافحة الضعيفة يمكن أن تكون تحذيرا من الإصابة بمرض السكري في وقت لاحق من الحياة.

واختبر علماء من بريستول وفنلندا 776 شخصا على مدار 20 عاما.

وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم، بأقصى جهد متساوي القياس. وكان عليهم الحفاظ على هذا لمدة 5 ثوان.

Advertisements

ووجدوا أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، انخفض بفضل قبضة اليد القوية.

وقال المعد الرئيسي الدكتور سيتور كونوتسور: “تقييم قبضة اليد بسيط وغير مكلف ولا يتطلب خبرة وموارد ماهرة للغاية. ويمكن استخدامه في التحديد المبكر للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن مرض السكري هو تاسع سبب رئيسي للوفاة في العالم.

عموما، فإن المصافحة بين الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة من العمر هي الأقوى، ثم تضعف على مرور السنوات وذلك بتقدمنا بالعمر، وبالنسبة للمرضى فإن قوة المصافحة تكون أضعف ما يمكن، وهو ما يعني التمكن من تشخيص حالة الشخص من قبل أخصائيين عن طريق لمس اليد والمصافحة.

وقوة قبضة اليد يمكن أن تكون اختبارا سهلا وغير مكلف لتقييم مخاطر أمراض القلب والشرايين، فالأطباء أو غيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكنهم قياس قوة القبضة لتحديد المرضى الذين يعانون من أمراض رئيسية مثل قصور القلب.