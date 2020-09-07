الوقاية من كورونا.. 6 احتياطات "غير ضرورية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم أصبحت أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة به معروفة للجميع، وتتلخص في ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب المناطق المزدحمة.

ولكن بعد أن تعرف خبراء الصحة العامة على المزيد حول كيفية انتشار فيروس كورونا، أصبح من الواضح أن بعض الاحتياطات ربما لا تستحق وقتك.

ونستعرض فيما يلي 6 احتياطات للوقاية من فيروس كورونا يرى الخبراء أنها غير ضرورية..

1- لا تحتاج إلى ارتداء القفازات في السوبر ماركت

لا ينتشر فيروس كورونا بسهولة عبر الأسطح الملوثة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، على الرغم من أن الشخص يمكن أن يصاب بالعدوى إذا لامس سطحًا أو جسمًا به جزيئات فيروسية ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.

وبناء عليه، قد يبدو ارتداء القفازات، التي يمكن التخلص منها أو غير ذلك، طريقة سهلة للحفاظ على يديك خالية من التلوث المحتمل في السوبر ماركت، لكن إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لا توصي بالقفازات.





وقال بول فولبيردينج، عالم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لصحيفة واشنطن بوست في يوليو/ تموز: "لا أرتدي قفازات في السوبر ماركت، لكني أغسل يدي قبل أن أذهب وعندما أعود".

ويرى بعض الخبراء أن ارتداء القفازات قد يمنح الناس إحساسًا زائفًا بالأمان عند التسوق، وقالت رافينا كولار، عالمة الأوبئة في جمعية الأمراض المعدية الأمريكية، لمجلة نيويورك الشهر الماضي: "يعتقد الناس أن القفازات رصاصات سحرية، وهي ليست كذلك. إنها مصدر آخر للتلوث".. وأضافت أنه مع ارتداء القفازات "قد تكون عرضة للمس وجهك كثيرًا".

2- عزل الكتب أكثر من 3 أيام

يعتمد عمر الفيروس على نوع المادة التي ينتقل إليها، ووجدت إحدى الدراسات أن الأمر استغرق 3 ساعات حتى يترك الفيروس الأنسجة وورق الطباعة.

وقالت راشيل جراهام، عالمة الأوبئة بجامعة نورث كارولينا، إنه بالنظر إلى ذلك، يجب ألا تقلق المكتبات كثيرًا بشأن عزل الكتب قبل إعادتها للتداول.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت في يونيو/ حزيران أن الجسيمات الفيروسية اختفت من مواد المكتبة العامة بعد 3 أيام على الأكثر.

واختبر العلماء عمر الفيروس على أغلفة الكتب ذات الأغلفة الورقية، وكذلك الصفحات الورقية داخل الكتاب، وأغلفة بلاستيكية لأقراص DVD.

وأظهرت النتائج أنه بعد يوم واحد اختفى الفيروس من أغلفة الكتب وأقراص الـ DVD.

3- لا تقلق بشأن تطهير عبوات الطعام المجمدة

في أغسطس/ آب، وجد المسؤولون الصينيون آثارًا لفيروس كورونا على عبوات الأطعمة المجمدة، لكن ربما لا تكون هذه النتائج مدعاة للقلق، وفقًا لمايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال رايان في بيان صحفي الشهر الماضي: "يجب ألا يخشى الناس الطعام، أو تغليف المواد الغذائية أو معالجتها، وإيصالها".

Advertisements

وقالت كيتلين هاول، مهندسة الكيمياء والطب الحيوي بجامعة مين الأمريكية، إنه من غير المحتمل أن يعيش الفيروس على الأطعمة المجمدة.





وأضافت لموقع " بيزنس إنسايدر": "هذا ممكن، لكن الفيروس ليس مستقرًا للغاية خارج جسم الإنسان".

وأكدت إليزابيث كونيك، عالمة الأحياء المناعية بجامعة أريزونا، لصحيفة "ذا بوست" أنها لا تعقم وتغسل عبوات الطعام المجمدة أو غير ذلك.

وتابعت: "لقد فعلت ذلك لمدة أسبوع تقريبًا، ثم قررت أنه سيكون هناك المزيد من الحالات إذا تم نقل الفيروس بهذه الطريقة، لا أعتقد أن هناك الكثير من الفيروسات معلقة على هذه العبوات".

4- لا حاجة لعزل البريد الخاص بك على الإطلاق

قالت راشيل جراهام، عالمة الأوبئة بجامعة نورث كارولينا، إنه سيكون "مستحيلا" إذا كان هناك حرف واحد يحتوي على جزيئات فيروسية كافية تجعلك مريضًا، هذا هو السبب في أن عزل محتويات صندوق البريد الخاص بك ليس ضروريًا على الأرجح.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توضع الرسائل في صناديق البريد خلال حرارة الصيف، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تجفيف أي فيروس باقٍ وجعله غير معد.

5- عمال النظافة والإصلاح يمكن أن يأتوا إلى منزلك

منذ بداية الوباء، تجنب الناس جلب الضيوف إلى منازلهم، لكن معظم الخبراء يقولون إنه لا بأس من السماح لعمال النظافة وإصلاح الأشخاص دخول منزلك من حين لآخر.

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لصحيفة "ذا بوست" إن عاملة التنظيف تأتي إلى منزله مرة كل أسبوعين مضيفا: "إنها ترتدي قناعًا وقفازات في جميع الأوقات أثناء وجودها في المنزل"، على حد قوله.

6- لا بأس من السباحة

لا تميل حمامات السباحة إلى أن تصبح بؤرًا ساخنة لـ"كوفيد- 19"، لأن الفيروس التاجي لا ينتشر عبر الماء، لا سيما في البرك المكلورة، حيث يجب أن تعطل المادة الكيميائية الفيروس في الماء، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.





ويقول جوزيف إيزنبرج، عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة ميتشيجان، لموقع بيزنس إنسايدر: "بشكل عام، لا تعيش مسببات الأمراض التنفسية في الماء".

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الفيروس التاجي هو فيروس تنفسي، فإن الإصابة به عادة ما تنطوي على استنشاقه، وليس ابتلاعه، على حد قول أيزنبرج، لذا فالسباحة آمنة نسبيًا.

لكن ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي بجامعة فاندربيلت، يقترح تجنب غرف تبديل الملابس في حمامات السباحة، وقال لموقع " بيزنس إنسايدر": "ارتدِ قناعًا إذا استدعت الضرورة ذلك".