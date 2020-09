شكرا لقرائتكم خبر عن دواء التهاب المفاصل قد يحسن المراحل المبكرة من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية المستخدمة لعلاج العلامات الأولية لالتهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن تحسن أيضًا المراحل المبكرة من أمراض القلب، بالرغم من أنه المعروف أن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي تضاعف على الأقل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) بسبب ارتباطات تصلب الشرايين (تراكم الترسبات داخل الشرايين) وفشل القلب والسكتات الدماغية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ربطت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Annals of the Rheumatic Diseases ، علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بتحسينات في تصلب الأوعية الدموية وهو مؤشر على الأمراض القلبية الوعائية.

قال مؤلف الدراسة سفين بلين Sven Plein من جامعة ليدز في لندن: "يُظهر بحثنا أنه حتى في المراحل الأولى من التهاب المفاصل الروماتويدي ، هناك زيادة في تصلب الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين لا يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التقليدية أو لديهم أدنى حد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو التدخين". المملكة المتحدة.

بالنسبة للدراسة ، شرع فريق البحث في استكشاف الروابط الممكنة بين العلامات المبكرة جدًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي ومؤشرات الأمراض القلبية الوعائية. تم إجراء فحوصات القلب بالرنين المغناطيسي على 82 مريضاً ليس لديهم مشاكل قلبية معروفة.

كشفت الفحوصات عن وجود زيادة في تصلب الأوعية الدموية في الشريان الأورطي ، وهو فقدان تدريجي لمرونتها في الشرايين الكبيرة ، مقارنة بالأشخاص الأصحاء ، كما كان هناك دليل على وجود ندبات في القلب وتغيرات في جدار البطين الأيسر (القلب الرئيسي للقلب، مما يشير إلى أن اضطرابات القلب بدأت قبل تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي.

بعد عمليات الفحص الأولية ، تم إعطاء 82 مريضًا واحدة من دورتين لعقار التهاب المفاصل بعد عام من العلاج ، تم إجراء مزيد من الفحوصات على 71 مريضًا ، وكشفت الفحوصات أن تصلب الأوعية الدموية في الشريان الأورطي (الشريان الرئيسي) قد تحسن خلال علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال بلين: "علاج التهاب المفاصل الروماتويدي أدى إلى تحسين تصلب الأوعية الدموية ، بغض النظر عن كيفية استجابة المريض لأدوية التهاب المفاصل الروماتويدي ، وكانت هذه التحسينات في تصلب الأوعية الدموية بشكل مستقل عن الاستجابة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي غير متوقعة".

يسلط البحث الضوء على أهمية البدء في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.