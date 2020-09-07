شكرا لقرائتكم خبر عن تلف الرئة والقلب يتحسن مع مرور الوقت للمتعافين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أن مرضى كورونا الذين يعانون من تلف طويل الأمد في الرئة والقلب ، قد تتحسن حالتهم بعد مرور الوقت وفقًا للمتابعة الأولى المرتقبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا ، والتي تم تقديمها في الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي الدولي الكونجرس.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قام الباحثون في منطقة تيرول في النمسا بتجنيد مرضى فيروس كورونا على التوالي لدراستهم ، والذين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي للطب الباطني في إنسبروك ، أو مستشفى سانت فيينزينز في زامس أو مركز إعادة التأهيل القلبي الرئوي في مونستر ، النمسا في عرضهم التقديمي إلى المؤتمر الافتراضي ، أبلغوا عن أول 86 مريضًا تم تسجيلهم بين 29 أبريل و 9 يونيو ، على الرغم من أن لديهم الآن أكثر من 150 مريضًا مشاركًا.

كان من المقرر أن يعود المرضى للتقييم بعد ستة و 12 و 24 أسبوعًا من خروجهم من المستشفى. خلال هذه الزيارات ، تم إجراء الفحوصات السريرية والاختبارات المعملية وتحليل كميات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم الشرياني وفحوصات وظائف الرئة والتصوير المقطعي المحوسب ومخططات صدى القلب.

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في وقت زيارتهم الأولى ، كان أكثر من نصف المرضى يعانون من عرض واحد مستمر على الأقل ، وهو ضيق التنفس والسعال في الغالب ، ولا تزال الأشعة المقطعية تُظهر تلفًا في الرئة في 88٪ من المرضى. ومع ذلك ، بحلول موعد زيارتهم التالية بعد 12 أسبوعًا من الخروج من المستشفى ، تحسنت الأعراض وانخفض تلف الرئتين إلى 56٪. في هذه المرحلة ، من السابق لأوانه أن تكون نتيجة التقييمات في الأسبوع 24.

وقالت الدكتورة سابينا ساهانيك طالبة دكتوراه إكلينيكية في العيادة الجامعية في إنسبروك وجزء من الفريق الذي أجرى الدراسة: "الأخبار السيئة هي أن الناس يظهرون ضعفًا في الرئة من COVID-19 بعد أسابيع من الخروج ، والخبر السار هو أن الضعف يميل إلى التحسن بمرور الوقت ، مما يشير إلى أن الرئتين لديهما آلية لإصلاح نفسها".