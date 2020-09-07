شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف شخص يشاركون فى المرحلة الثالثة من تجربة لقاح COVID-19 الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسارع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح CNBG المعطل ضد COVID-19 بشكل كبير ، وتجري التجارب السريرية بالفعل في العديد من البلدان،وقالت الشركة في بيان إن حوالي 50 ألف شخص في عدد من البلدان يشاركون في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الذي طورته مجموعة الصين الوطنية الحيوية (CNBG.

ووفقا لتقرير لصيحفة TIME NOW NEWS فإن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح CNBG المعطل ضد كورونا تتسارع بشكل كبير ، وتجري التجارب السريرية بالفعل في العديد من البلدان ، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب وبيرو والأرجنتين ، بمشاركة حوالي 50ألف شخص.

أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية CNBG ان لقاحها التجريبي لفيروس كورونا تسبب في تكوين اجسام مضادة في التجارب السريرية وتخطط الشركة لتجارب بشرية في مراحل متأخرة في دول أجنبية.

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لم يثبت بقوة أي لقاح قادر على حماية الأشخاص بشكل فعال من الفيروس الذي قتل أكثر من 400 ألف شخص، في حين أن العديد من المرشحين في مراحل مختلفة من التطور على مستوى العالم.

تم العثورعلى اللقاح، الذي طوره معهد أبحاث مقره ووهان تابع لشركة Sinopharm الأم التابعة لـ CNBG ، أنه تسبب في وجود أجسام مضادة عالية المستوى في جميع الأشخاص الذين تم تلقيحهم دون رد فعل سلبي خطير ، وفقًا للبيانات الأولية من تجربة سريرية بدأت في أبريل شملت 1120 المشاركون الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59.