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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح بممارسة رياضة «المشي» وتعدد فوائده والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة بممارسة الرياضة، ولاسيما رياضة المشي للاستمتاع بحياة صحية أفضل.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “المشي يجعل حياتك أفضل.. زيادة عدد خطواتك من خلال استخدام الدرج بدلًا من المصعد.. حمل تطبيق صحتي لحساب عدد خطواتك في اليوم”.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن تحميل تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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