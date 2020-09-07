"الصحة العالمية" تتعاون مع الصين بشأن الموافقة على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض "كوفيد-19".

وذكرت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بجنيف إن "مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية في الصين، نحن على اتصال مباشر، وتبادلنا المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سينوفاك" الصينية للتكنولوجيا الحيوية قد قال الأحد إن نحو 90% من موظفي الشركة وأسرهم قد أخذوا لقاحاً تجريبياً طورته في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.