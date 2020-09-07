صحة ورشاقة

قمة أوروبية في فرنسا لبحث استفزازات تركيا 10 سبتمبر المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الإثنين 2020/9/7 08:45 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، أن باريس سوف تستضيف قمة أوروبية لبحث استفزازات تركيا 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الرئاسة أن القمة تضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطة واليونان.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن إيمانويل ماكرون سيناقش علاقات الاتحاد الأوروبي المتوترة مع تركيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. 

وسيحضر ماكرون وميتسوتاكيس اجتماع قمة في جزيرة كورسيكا الفرنسية مع زعماء البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطة.

Advertisements

وهناك خلافات حادة بين تركيا وفرنسا العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن سوريا وليبيا ونزاع أنقرة مع اليونان حول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط . وتبادلت باريس وأنقرة الانتقادات في الأسابيع الأخيرة.

وخلال الأيام الأخيرة، تحول البحر المتوسط لساحة حرب تصريحات وتحركات عسكرية، ضمت أطرافا عدّة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا. 

ولا تزال المخاوف عالية بشأن احتمال اندلاع صراع عسكري بين اليونان وتركيا، حيث تجري الدولتان مناورات في المنطقة تشارك فيها طائرات مقاتلة وفرقاطات.

وتتهم اليونان وقبرص نظام أردوغان في تركيا بمحاولة قرصنة مصادر واعدة للطاقة في مياههما الإقليمية.

ويساند المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي مواقف اليونان وقبرص، وسط مساعٍ لخفض التصعيد في المنطقة وتلويح بفرض عقوبات على أنقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمة أوروبية في فرنسا لبحث استفزازات تركيا 10 سبتمبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا