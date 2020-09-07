شكرا لقرائتكم خبر عن عين السمكة والزوائد الجلدية مؤشر على الإصابة بالسرطان.. حلقة جديدة من وليد كلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "وليد كلينك" الذي يذاع على تليفزيون الخليج 365 كيف يتسبب فيروس الــ HPV في الإصابة بسرطان عنق الرحم عند السيدات والقضيب عند الرجال حيث يستدل على وجود الفيروس بالإصابة بعين السمكة ووجود سنط وزوائد جلدية علي سطح الجلد عند الجنسين.

ويوضح برنامج وليد كلينك الذي يقدمه الزميل وليد عبد السلام أن هناك انتشار لما يسمى بعين السمكة والزوائد الجلدية والسنط لدى العديد من المواطنين وهو ما يتطلب ضرورة زيارة الطبيب والكشف واجراء التحاليل اللازمة منعا لتفشي عدوى فيروس الــ HPV في الجسم وهو ما يمكن أن يسبب سرطان الجلد والقضيب وعنق الرحم عند السيدات.

وقال برنامج وليد كلينك إن 80 % من السيدات في العالم خلال مراحل العمر المختلفة يتعرضوا للإصابة بفيروس HPV مشيرا إلى أنه يوجد منه 220 نوعا وله لقاح يقلل مخاطر الإصابة بالفيروس لكنة لا يمنع الإصابة تمام بنسبة 100 %.

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وأوضح أن السيدات أكثر إصابة بالفيروس من غيرهم ويستقر المرض في الجسم من 7 إلى 10 سنوات بدون ظهور ويتم الكشف عنه فجأة وتتمثل الأعراض في تكرار الافرازات المهبلية ووجود افرازات ذات رائحة كريهة وآلام أثناء العلاقة الزوجية واضطراب في الدورة الشهرية.

وقال البرنامج أن سرطان عنق الرحم يغتال حلم الإنجاب عند السيدات خاصة بعد تخطيه المرحلة الأولي ما يتسبب في استئصال الرحم مؤكدا أن 63 % من السيدات المصابات بأورام عنق الرحم يتوفون بتسمم الدم لما له من تأثيرات على الأعضاء المجاورة مثل الكلي وتابع: الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة يضمن للسيدة الحفاظ على القدرة الإنجابية بنسبة 100 %.

ويوضح البرنامج آليات الحماية من خلال اجراء اختبار للكشف عن أورام عنق الرحم للسيدات المتزوجات أو ممن سبق لهم الزواج كل 3 سنوات من سن 25 عاما إلى 49 عاما وكل 5 سنوات بين السيدات من عمر 50 إلى 65 سنة.