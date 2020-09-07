الملكة إليزابيث تحول أحد قصورها إلى سينما سيارات

قررت الملكة إليزابيث الثانية، تحويل مسكنها فى ساندرينجهام الذى اعتادت العائلة الملكية قضاء عيد الميلاد كل عام فيه إلى صالة سينما السيارات، خلال الشهر الجارى، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " insider ".وأشار التقرير إلى قائمة الأفلام السينمائية المقرر عرضها فى صالة العرض السينمائى التى يبلغ مساحتها 200 فدان فى نورفولك بإنجلترا، مثل فيلم "Rocketman" و "The Greatest Showman"، كما طرح جدول كامل لمواعيد عرض الأفلام السينمائية خلال شهر سبتمبر، وهو كالآتى:

يوم الجمعة 25 سبتمبر:

- فيلم "1917" الساعة 5 مساءً.

- فيلم "Rocketman" الساعة 9 مساءً.

يوم السبت 26 سبتمبر:

- فيلم "Toy Story" الساعة 1 بعد الظهر.

-فيلم "The Greatest Showman" الساعة 5 مساءً.

- فيلم " A Star is Born" الساعة 9 مساءً.

يوم الأحد 27 سبتمبر:

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-فيلم " Moana" الساعة 1 بعد الظهر.

-فيلم " Grease" الساعة 5 مساءً.

-فيلم " A Star is Born" الساعة 9 مساءً.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة التذاكر 32.50 جنيه إسترلينى أى (43 دولارًا) للسيارة.

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، و الزوجان دوق ودوقة كامبريدج وأطفالهما يقضوا إجازة فصل الصيف فى قلعة بالمورال، التى تقع فى مرتفعات أسكتلندية، على أرض مساحتها 50 ألف فدان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "Mail Online".

ومن ناحية أخرى، تطبق الملكة إليزابيث قواعد الوقاية من فيروس كورونا، حيث أمرت الموظفين بالالتزام بالحجر الصحى لمدة أسبوعين قبل الانضمام للعائلة الملكية فى القلعة، مع عدم الذهاب للتعبد فى الكنيسة وممارسة الطقوس الدينية فى القلعة، وإلغاء الحفلات والإكتفاء بحفلات الشواء التى تقتصر على أفراد العائلة، مع ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق التباعد الإجتماعى داخل القلعة.

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