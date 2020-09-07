شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ الكمامات للحماية من فيروس كورونا وفقاً لأحدث الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكشف حيلة بسيطة ما إذا كان قناع وجهك يوفر حماية كافية ووقاية من فيروس كورونا، جرب أن تنفخ الهواء فى شمعة أثناء ارتداء الكمامة، يجب أن يمنعك القناع الجيد من إطفاء الشمعة.. لكن هذه ليست قاعدة علمية مضمونة.. قام الباحثون بتقييم أفضل المواد لتصفية الفيروس التاجي ووجدوا أن القناع المثالي يمنع كلاً من قطرات الجهاز التنفسي الكبيرة الناتجة عن السعال أو العطس - وهي الطريقة الأساسية التي ينقل بها الأشخاص الفيروس إلى الآخرين - جنبًا إلى جنب مع جزيئات أصغر محمولة في الهواء تسمى الهباء الجوي، والتي يتم إنتاجها عند التحدث أو الزفير.

وبحسب موقع "إنسايدر" يجب أن تكون الكمامة محكمة الغلق حول الأنف والفم، لأن أي فجوات أو فتحات قد تسمح للقطرات بالتسرب وقد تصيب شخصًا آخر.

وبافتراض قمنا بارتداء الأقنعة بشكل صحيح، فإن بعض المواد تؤدي باستمرار أداءً أفضل من غيرها، وبناءً على أحدث الأبحاث، إليك تصنيف لأفضل وأسوأ الكمامات ...

الأقنعة القماش ذات الطبقات الأكثر

تعد الأقنعة القماش ذات الطبقات الأكثر من بين أكثر الخيارات أمانًا بين الكمامات القماش.

كقاعدة عامة، يجب نسج أقمشة القناع بإحكام قدر الإمكان هذا هو السبب في أن الأقمشة ذات الخيوط الأعلى تكون أفضل في ترشيح الجسيمات.

من الأفضل أيضًا أن يكون لديك أكثر من طبقة واحدة توصي منظمة الصحة العالمية بأن تحتوي أقنعة القماش على ثلاث طبقات: طبقة داخلية تمتص، وطبقة وسطى ترشح، وطبقة خارجية مصنوعة من مادة غير ماصة مثل البوليستر.

أقنعة N95

أقنعة N95 هي الأكثر حماية لأنها تغلق بإحكام حول الأنف والفم بحيث تتسرب جزيئات فيروسية قليلة جدًا إلى الداخل أو الخارج كما أنها تحتوي على ألياف متشابكة لتصفية مسببات الأمراض المحمولة بالهواء - يشير الاسم إلى كفاءتها بنسبة 95٪ في ترشيح الهباء الجوي.

أظهرت دراسة حديثة أن أقل من 0.1٪ من القطرات تم نقلها عبر قناع N95 أثناء حديث مرتديه لهذا السبب فهي مخصصة بشكل عام للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

الأقنعة الجراحية

الأقنعة الجراحية التي يمكن التخلص منها مصنوعة أيضًا من قماش غير منسوج ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الأقنعة الجراحية كانت فعالة بنحو ثلاثة أضعاف في منع رذاذ الإنفلونزا من أقنعة الوجه المصنوعة منزليًا (كان هذا صحيحًا، على الأقل، عندما كان تدفق الهواء أبطأ من السعال ولكن أسرع من تنفس الإنسان أثناء العمل الخفيف).

Advertisements

ومع ذلك، هناك خيارات من الكمامات القماش تقترب من مستوى حماية قناع N95 أو القناع الجراحي.

توصلت دراسة أجريت في أبريل من جامعة شيكاجو إلى أن الأقنعة "الهجينة" - التي تجمع بين طبقتين من القطن المكون من 600 خيط مع مادة أخرى مثل الحرير أو الشيفون أو الفانيلا - تقوم بتصفية 94٪ على الأقل من الجسيمات الصغيرة (أقل من 300 نانومتر. )

وما لا يقل عن 96٪ من الجسيمات الأكبر حجمًا (أكبر من 300 نانومتر) توفر طبقتان من القطن بكثافة 600 خيطًا مستوى مماثلًا من الحماية ضد الجسيمات الأكبر حجمًا ، لكنها لم تكن فعالة في تصفية الرذاذ.

ومع ذلك ، فقد أجريت تلك الدراسة قياسات بمعدلات تدفق هواء منخفضة، لذا قد توفر الأقنعة حماية أقل ضد السعال أو العطس. ومع ذلك ، يفضل استخدام طبقات متعددة من القطن عالي الخيوط على أغطية الوجه المصنوعة من قماشة الصحون أو القمصان القطنية.

الأقمشة مثل الحرير أو القطن أكثر تنوعًا

وجدت دراسة نشرت في شهر يونيو في مجلة عدوى المستشفيات أن الأقنعة المصنوعة من أكياس المكنسة الكهربائية كانت من بين البدائل الأكثر فعالية للأقنعة الجراحية ، تليها الأقنعة المصنوعة من مناشف الشاي وأكياس الوسائد والحرير والقمصان القطنية 100٪ على التوالي.

ووجد بحث من جامعة إلينوي أن أن الكمامة المستخدمة المصنوعة من الحرير بنسبة 100٪ كانت أكثر فاعلية في ترشيح القطرات عالية الزخم، على الأرجح لأن الحرير له خصائص كهروستاتيكية يمكن أن تساعد في احتجاز الجزيئات الفيروسية الأصغر.

توصلت دراسة جامعة شيكاجو إلى استنتاج مختلف: وجد هؤلاء الباحثون أن طبقة واحدة من الحرير الطبيعي ترشح 54٪ فقط من الجسيمات الصغيرة و 56٪ من الجسيمات الأكبر على النقيض من ذلك ، قامت أربع طبقات من الحرير الطبيعي بتصفية 86٪ من الجزيئات الصغيرة و 88٪ من الجسيمات الكبيرة بمعدلات تدفق هواء منخفضة.

كمامة البندانا القماش لا توفر حماية كبيرة

وجدت دراسة Journal of Hospital Infection أن الوشاح أو البندانا القماش يقلل فقط من خطر إصابة الشخص بنسبة 44٪ بعد أن يتشارك الغرفة مع شخص مصاب لمدة 30 ثانية. بعد 20 دقيقة من التعرض للوشاح، قلل الوشاح فقط من خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 24٪.

وبالمثل ، وجد باحثو Duke أن هذه الكمامات قللت من معدل انتقال القطيرات بمعامل اثنين ، مما يجعلها أقل حماية من معظم المواد الأخرى.

بالنسبة للجزء الأكبر ، على الرغم من ذلك ، فإن أي قناع أفضل من عدم وجود قناع ، مع استثناء واحد ملحوظ: يحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص من ارتداء الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات المدمجة.