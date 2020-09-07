شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبارات الدم والأشعة لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدى مرض يحدث بسبب مشكلة فى جهاز المناعة لديك وإذا لم تقم بتشخيصه وعلاجه فى الوقت المناسب، فقد يؤدى ذلك إلى الإضرار بمفاصلك، ويعانى معظم المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى من نوع من تلف المفاصل قد يطلب طبيبك المعتاد اختبارات الدم والأشعة السينية للمساعدة فى تأكيد التشخيص، تعرف على هذه الاختبارات فى التقرير التالى بحسب موقع "web md".

الأعراض الأولى لالتهاب المفاصل الروماتويدى

فى بعض الأحيان، قد يكون من الصعب اكتشاف التهاب المفاصل الروماتويدى قد تظهر الأعراض وتختفى، وهى ليست متشابهة لدى جميع الأشخاص المصابين بها لكن الأطباء يبحثون عن أشياء محددة:

-ألم / تورم / تصلب المفاصل، خاصة فى المفاصل الصغيرة مثل معصميك أو يديك أو قدميك

- عدم الراحة لمدة 6 أسابيع على الأقل

- الشعور بتصلب المفاصل فى الصباح الذى يستمر لمدة 30 دقيقة على الأقل

- إعياء وتعب

- فقدان الشهية

لا يوجد اختبار واحد يعطى الأطباء إجابة واضحة وفى المراحل المبكرة يمكن أن يشبه التهاب المفاصل الروماتويدى أمراضًا أخرى مثل:

- الذئبة

- متلازمة سجوجرن

- التهاب المفاصل الصدفية

- التهاب مفاصل لايم

- العمود الفقرى

اختبارات الدم لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدى

- التاريخ الطبى الشخصى والعائلى: سيسألك طبيبك عن تاريخ أمراضك وعن أقربائك إذا كان شخص ما فى شجرة عائلتك مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

- الفحص البدنى: سيقوم الطبيب بفحص مفاصلك بحثًا عن التورم والألم ونطاق الحركة يميل التهاب المفاصل الروماتويدى إلى ضرب عدة مفاصل.

- اختبارات الدم للأجسام المضادة: يبحث الأطباء عن بروتينات معينة تظهر في دمك عندما يكون لديك التهاب المفاصل الروماتويدي تستهدف هذه البروتينات عن طريق الخطأ الخلايا السليمة وتبدأ عملية الالتهاب لذا فإن نتيجة الاختبار المرتفعة أو الإيجابية تعني وجود التهاب في جسمك.

- عامل الروماتويد (RF): مستويات عالية (أكثر من 20 ش / مل)

Anti-CCP (الببتيد المضاد للحلقات السيترولينية): مستويات عالية (أكثر من 20 وحدة / مل)

-الأجسام المضادة للنواة: تكون النتائج إيجابية أو سلبية وليس كل المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لديهم هذه البروتينات.

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- اختبارات الدم الأخرى

يمكن أن تشمل اختبارات الدم الأخرى:

- تعداد الدم الكامل: يساعد طبيبك في العثور على فقر الدم (خلايا الدم الحمراء المنخفضة) ، وهو أمر شائع في التهاب المفاصل الروماتويدي. يبحث عن أربعة أشياء:

- خلايا الدم البيضاء 4.8-10.8

- خلايا الدم الحمراء 4.7-6.1

- الهيموجلوبين 14.0-18.0

- الهيماتوكريت 42-52

- الصفائح الدموية150-450

- معدل ترسيب كرات الدم الحمراء: يقيس مدى سرعة تكتل خلايا الدم الحمراء وسقوطها في قاع الأنبوب الزجاجي في غضون ساعة.

النطاقات العادية هي:

الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50: 0-15 مم / ساعة

الرجال الأكبر من 50: 0-20 مم / ساعة

النساء الأصغر من 50: 0-20 مم / ساعة

النساء الأكبر من 50: 0-30 مم / ساعة

بروتين سي التفاعلي: يقيس هذا الاختبار مستويات البروتين الذي يصنعه الكبد عند وجود التهاب. تختلف النتائج من شخص لآخر ومن معمل إلى آخر، لكن في معظم الأحيان تكون النتيجة الطبيعية أقل من 1.0.

اختبارات التصويرأو الأشعة

يمكن أن تساعد هذه الاختبارات طبيبك على تحديد مدى خطورة مرضك وتتبع تقدمه بمرور الوقت.

يمكن أن تظهر الأشعة السينية ما إذا كان لديك تلف في المفاصل (ومقداره) ، على الرغم من أن الضرر قد لا يظهر في وقت مبكر.

يعطي التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والموجات فوق الصوتية صورة أكثر تفصيلاً لمفاصلك لا تُستخدم هذه الفحوصات عادةً لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدى، لكنها يمكن أن تساعد الأطباء في العثور عليه مبكرًا.