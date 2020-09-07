هل التهاب اللسان من أعراض كورونا؟

على الرغم من أن هناك المزيد من الدراسات التي تجرى بشكل مستمر لفهم فيروس كورونا المستجد وأعراضه وآثاره بشكل دقيق، إلا أنه ما يزال الكثير أمام العلماء لتعلمه حول المرض.

وعادة يبلغ المصابون بكورونا عن عدد من الأعراض الرئيسية المنتشرة بشكل واسع، إلا أن البعض قد يواجه أعراضاً مختلفة عما هو شائع.

وأشارت تقارير إلى أن إحدى النظريات الحديثة حول أعراض كورونا تقول إن التهاب اللسان يمكن أن يكون أحد أعراض المرض، وفقاً لموقع "مترو" البريطاني.

وفي حين أنه من المحتمل أن يعاني شخص مصاب بالفيروس من عدم الراحة في لسانه أو فمه في نفس الوقت، فإن التهاب اللسان ليس من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا.

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وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وإذا كنت تعاني من التهاب اللسان ولكنك لا تظهر أياً من هذه الأعراض، فمن المحتمل أنك لا تعاني من الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أعراضاً أقل شيوعاً أيضاً، مثل: الأوجاع والآلام، والتهاب الحلق، والإسهال، والتهاب الملتحمة، والصداع، والطفح الجلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

كما تشمل الأعراض الأكثر خطورة ضيق التنفس وألم الصدر أو الضغط وفقدان الكلام أو الحركة.