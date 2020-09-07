دليلك عن الحمل الخطر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - جدول المحتوى 1- ما هو الحمل الخطر؟ 2- عوامل الخطر في الحمل 3- الأشياء الواجب معرفتها حول الحمل الخطر 4- أنواع الحمل الخطر 5- متابعة الحمل الخطر Advertisements 6- سن الحمل الخطر ما هو الحمل الخطر، وهل يختلف عن الحمل الضعيف، ومتى يمكن أن يستمر أو يكون مهدداً لحياة الأم والجنين، ولأن التساؤلات تكثر حول الحمل الخطر فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم لك هذا الدليل الشامل عن الحمل الخطر من خلال اللقاء مع الدكتور عبد الكريم عطا الله، إستشاري النساء والولادة والعقم كالآتي. 1- ما هو الحمل الخطر؟ الحمل الخطر يهدد الأم والجنين الحمل الخطر هو الحمل الذي يهدد حياة الأم والجنين، أو يهدد أحدهما فقط.

يطلق مصطلح الحمل الخطر على حالات الحمل التي يكون الاستمرار فيها حطراً، كما يفضل عدم حدوثه من الأساس.

هناك بعض الأمراض والحالات التي لا يفضل فيها حدوث الحمل، وفي بعض الحالات لا يفضل إستمرار الحمل لكي لا يسبب الضرر للأم والجنين. 2- عوامل الخطر في الحمل فقدان الرعاية الصحية تزيد من الحمل الخطر ينحصر الخطر على حياة الأم حيث قد يسبب لها مضاعفات تؤدي إلى فقدانها حياتها.

كما أن الخطر يصل إلى الجنين فيؤدي الحمل الخطر لموت الجنين في رحم الأم أو عند الولادة.

ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر من العوامل التي تهدد حياة الحامل وتؤدي لموت الجنين في رحمها. 3- الأشياء الواجب معرفتها حول الحمل الخطر يهدد حياة المرأة خاصة المتقدمة في السن يحدث الحمل الخطر في سن معينة للمرأة، مثل أن يحدث الحمل في سن صغيرة مثل الخامسة عشر، أو أن يحدث الحمل في سن مبكرة أي بعد الخامسة والأربعين مثلاً.

الحمل الخطر يعني حدوث عدة أعراض مترافقة تهدد حياة الحامل مثل حدوث تسمم الحمل.

ويحدث الحمل الخطر في حال المرأة التي سبق أن تعرضت للإجهاض المتكرر مثلاً.

ويكون الحمل مصنفاً تحت بند الحمل الخطر في حال تكرر موت الأجنة خلال فترة الحمل، أو عند الولادة مثل أن ينزل الجنين ميتاً.

الحمل الخطر يرتبط بأعراض مرضية قد تحدث خلال الحمل، أو حالات مرضية تكون الأم مصابة بها مسبقاً قبل الحمل.

الأم التي تعاني من عيوب خلقية في القلب ترتبط بالصمامات يصنف حملها أنه من الحمل الخطر، ولكنه يستمر ويمر بسلام، في حين أن وجود حالة الضعف في عضلة القلب يعني أن الحمل يكون من أساسه بمثابة الخطر بالنسبة للمرأة.

كما أن إصابة المرأة بمرض وراثي من الأمراض التي يصعب علاجها يعني أنها معرضة لانجاب أطفال مشوهين، ويفضل ألا يحدث الحمل من الأساس. 4- أنواع الحمل الخطر المتابعة الطبية تنقذ الأم والجنين ينقسم الحمل الخطر إلى نوعين أولهماي رتبط بحالة المرأة قبل الحملن والثاني يرتبط بحالة المرأة أثناء الحمل.

هناك حالات الحمل الخطرة التي تستمر بفضل الرعاية الطبية حتى الولادة مثل إصابة الحامل بإرتفاع ضغط الدم مثلاُ، أو تقدم عمر الحامل.

وهناك حالات تهدد حياة الحامل ولا يفضل حدوث الحمل من البداية مثل حالات فشل عضلة القلب، والفشل الكلوي.

إصابة الحامل بمتلازمة تكيس المبايض تعرضها لخطر الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل. 5- متابعة الحمل الخطر العيوب الخلقية في القلب تهدد الحمل يجب على الحامل متابعة حملها مع الطبيب في حال تصنيف حملها أنه من النوع الخطر.

يفضل أن تحصل على قياسات مستمرة بشكل يومي لضغط الدم.

ويجب إجراء فحوص لنسبة السكر في الدم.

في حال اراتفاع ضغط الدم فهذا يعني أن الحامل قد تتعرض لخطر الجلطات القلبية أو في الساق أو الدماغ، ويفضل أن تتم الولادة المبكرة لسلامتها وسلامة الجنين.

يصنف الحمل بأكثر من جنين ضمن حالات الحمل لاخطر التي تستوجب رعاية خاصة ومتابعة خلال أشهر الحمل. 6- سن الحمل الخطر حمل المراهقات يودي بحياتهن يعتبر الزواج المبكر وبالتالي حدوث الحمل في سن مبكرة مثل سن لرابعة والخامسة عشر من الحالات التي تصنف بأنها حالات الحمل الخطر.

تعاني الفتاة في سن صغيرة من ضيق الحوض، وعدم نضج الرحم بصورة كافية مما يعرضها لخطر النزيف وموت الجنين وقد يهدد الحمل حياتها.

أظهرت دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية أن أهم اسباب وفاة النساء هو الحمل في سن مبكرة، حيث تعد المراهقات الأكثر عرضة للموت بسبب الحمل لاخطر ومضاعفاته.

كما تتعرض حوالي 3 ملايين فتاة في سن المراهقة لخطر الإجهاض بسبب خطورة حملهن.

فيما يعتبر الحمل بعد سن الأربعين من حالات الحمل الخطرة التي لا ينصح بها، وتهدد حياة النساء والأجنة، ويعرض الأم للولادة القيصرية ومخاطرها في حال معاناة الأم من مرض مزمن في هذه السن مثل السكر أو الضغط.

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