أفكار ملابس للاطفال بداية الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - يوجد في العديد من المدارس زي موحد يجب على الطلاب ارتداؤه، ولكن هناك طرقاً يمكنك من خلالها تخصيص الزي الخاص بك ليناسب أسلوبك وذوقك. بعض المدارس لديها قواعد لباس أكثر صرامة من غيرها، ومع ذلك، قد تكونين قادرة فقط على العمل مع تسريحات الشعر والإكسسوارات وخيارات الأحذية أو الجوارب. ولكن إذا كانت قواعد اللباس في مدرستك أكثر تساهلاً، فقد تتمكنين من إضافة إكسسوارات مختلفة، أو ارتداء ملابسك بعدة طرق، أو إضافة لون إلى مظهرك، أو إضافة طبقات لإضفاء لمسة جمالية ،التقت الخليج 365 نت بمصممة الأزياء زهرة العمدة؛ لتقدم لنا أفكار ملابس للأطفال بداية الدوام.

أفكار ملابس للأطفال بداية الدوام

أفكار ملابس للأطفال

تعرفي على قواعد اللباس في مدرستك. كل مدرسة فريدة من نوعها ولديها نمط الزي الخاص بها وقواعد اللباس الخاصة بها، ومعرفة قواعد اللباس لمدرستك يمكن أن تساعدك على تزيين وتخصيص وتغيير الزي الخاص بك؛ لتشعري براحة أكبر فيه ستخبرك قواعد اللباس أيضاً بما يمكنك ارتداؤه وما لا يمكنك ارتداؤه، وقد تغطي موضوعات مثل ،كم يجب أن تكون التنانير أو الفساتين.

ما هي أنواع المجوهرات والمكياج والإكسسوارات المقبولة (إن وجدت)؟

ما هي الألوان المسموح لك بارتدائها؟

ما نوع الأحذية التي يمكنك ارتداؤها؟

ملابس مدرسية

تحققي من خيارات الزي الخاص بك. معظم الزي المدرسي بخيارات متعددة، بما في ذلك الفساتين والتنانير والسراويل والسراويل القصيرة للقيعان، والتي غالباً ما يتم إقرانها بقميص طويل أو قصير الأكمام. ولكن إذا كنت محظوظة، فقد تشتمل عناصر الزي الاختياري أيضاً على سترة يمكن ارتداؤها بطرق فريدة.

يمكن ارتداء هذه الملابس المختلفة في مجموعات مختلفة لتلائم الطقس وأسلوبك الشخصي، وهناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها تغيير مظهر كل منها؛ لجعلها تبدو أكثر برودة قليلاً.

اختاري الملابس ذات الحجم المناسب. ارتداء الملابس الكبيرة جداً أو الضيقة جداً ليس أمراً ممتعاً للغاية، لذلك من المهم أن تختاري الملابس بمقاسات تناسب جسمك. ولكن إذا كان حجم الزي الخاص بك غير مناسب لأي سبب من الأسباب، فقد تتمكنين من:

ثني قميصك لجعله أقل انسياباً.

ارتدي حزاماً حول خصرك لإضفاء مزيد من الشكل على الزي الخاص بك.

اربطي الجزء السفلي من القميص بعقدة لجعله مناسباً بشكل أفضل.

غيري ملابسك لجعلها أكبر أو أصغر قليلاً.

ملابس مدرسية

ارتدي ملابس اخري فوق القميص مثل جاكت قطن صغير، سواء كنت مضطرة لارتداء قميص بولو أو بلوزة أو قميص بأزرار، فقد تسمح لك سياسة قواعد اللباس في مدرستك بارتداء ملابس أخرى فوقية، وقد يمنحك هذا فرصة لإضافة بعض الأناقة إلى ملابسك ، ارتدي الملابس تحت زيك. يعمل هذا بشكل أفضل عندما يمكنك ترك بعض الأزرار في الجزء العلوي من قميصك؛ لأنه يمكنك ارتداء قميص محايد أو نابض بالحياة أو قميص بدون أكمام أو قميص قصير أسفل قميصك والسماح له بالظهور حول منطقة الرقبة.

ملابس بنات للمدرسة

شمروا أطراف أساوركم. ارفعي الأصفاد على قميص بأكمام طويلة بحيث يجلس على مستوى المرفقين، ولفي الأصفاد على قميص بأكمام قصيرة لجعله أقرب إلى نمط الأكمام. يمكنك أيضاً لف الحاشية على الشورت والسراويل، لا ترفعي شورتك عالياً إذا كانت مدرستك تفرض قيوداً على المدة التي يجب أن تكوني عليها ، استبدلي قطع الزي الرسمي بملابس مماثلة. بالنسبة للمدارس الأكثر تساهلاً مع سياسات الزي الرسمي، قد تتمكنين من استبدال القطع الباهتة والمملة من الزي الخاص بك بملابس متشابهة جداً ولكنها أكثر إرضاءً قليلاً ،على سبيل المثال، إذا كان الزي الخاص بك يتطلب منك ارتداء بنطلون أو بنطلون رسمي، فقد تتمكنين من ارتداء بنطال عادي بنفس اللون الذي يكون أكثر ملاءمة أو ذا قصة مختلفة.

جيب مدرسة

ارتدي حزاماً ، يمكن أن يكون ملحقاً غير تقليدي، مثل هذا مفيد جداً إذا كان عليك ثني قميصك في قيعان عالية الخصر. حتى إذا لم تستطيعي الابتعاد ، فحاولي إضافة بعض الاهتمام بحزام عادي مزود بإبزيم حزام فريد،إذا كنت ترتدين تنورة مع قميص مدسوس، فحاولي ربط وشاح أو شريط حول خصر التنورة، يمكنك أيضاً ترك قميص الفستان غير مدسوس فوق التنورة وإقرانه بحزام مكتنز عند الخصر ،ارتدي أوشحة مختلفة. بالنسبة للمدارس التي لا تسمح بتعديل الزي الرسمي والتخصيص وعناصر الملابس الإضافية، فقد تتمكنين على الأقل من الحصول على بعض الملحقات هنا وهناك ،الأوشحة هي إكسسوارات رائعة للمظهر والدفء، وقد تتمكنين حتى من إضفاء بعض الألوان على ملابسك بهذه الطريقة ،ابحثي عن حقيبة مدرسية فريدة يمكنك حملها، لذلك قد يكون لديك مساحة أكبر للإبداع هنا. تشمل الأفكار الفريدة للحقائب المدرسية ما يلي:

حقائب الكتف ،حقائب عادية مزينة برقاع ودبابيس وشارات.

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الزى الرسمى للمدرسة

أضيفي لمسة مع المجوهرات. يعتمد مقدار المجوهرات التي يمكنك ارتداؤها على مدرستك، ولكن إذا سمح لك بارتدائها، يمكن أن تكون المجوهرات طريقة رائعة لموسيقى الجاز في الزي الرسمي.

جربي ارتداء عدة أساور على معصم واحد.

يمكنك أيضاً وضع طبقات متعددة من الحلقات بإصبعك.

يمكن أن تضيف السلاسل الأساسية لمسة من الرقي، لكن القلادة الملونة يمكن أن تغير مظهرك تماماً.

إذا لم يكن مسموحاً لك بارتداء المجوهرات على الإطلاق، فحاولي لف عصابة رأس أو أشرطة مطاطية للشعر حول معصمك.

زي مدرسى

جربي بعض الأحذية غير التقليدية. يمكن أن تكون الأحذية طريقة رائعة لإضافة لمسة شخصية للزي الرسمي دون خرق أي قواعد لباس. ولكن إذا كانت مدرستك تتبع سياسة صارمة بشأن الأحذية، فجربي الأحذية السوداء اللامعة بكعب خفيف أو ميزة زخرفية بسيطة. ولكن إذا كان لديك المزيد من الحرية، فلماذا لا تحاولين:

كونفيرس مع جوارب عالية.

الأحذية مع أربطة الحذاء الممتعة.

نعال حذاء ارضي مثل راقصة الباليه.

أحذية اللباس العصرية.

أحذية جري براقة أو فريدة من نوعها ،ابحثي عن بعض الجوارب الأنيقة أو الجوارب الضيقة. حتى إذا كنت لا تستطيعين الابتعاد عن الأحذية الممتعة، فقد تظلين قادرة على تجربة الجوارب والسراويل الضيقة والجوارب المختلفة. يمكن أن تشمل هذه الجوارب المنقوشة، وجوارب الركبة، والجوارب الفضفاضة، والجوارب الطويلة، وشباك الصيد، وغيرها من الجوارب الزخرفية

جربي قصات شعر مختلفة. هناك العديد من قصات الشعر العصرية التي ستجلب عنصراً جديداً تماماً إلى زيك، وطالما أنك لا تجربين أي ألوان صبغية مجنونة، فقد تفاجئين بتصفيفات الشعر التي يمكنك التخلص منها.

إذا كان شعرك طويلاً، جربي جديلة جانبية أو كعكة أو لفة في الجزء العلوي من رأسك.

لإضافة لون أو اهتمام إضافي لشعرك، يمكنك أيضاً ارتداء عصابات رأس زاهية وزهور وأشرطة وأقواس.

بالنسبة للفتيات ذوات الشعر المتموج متوسط ​​الطول، يمكنك إما تركه فضفاضاً أو تمشيطه للخلف للحصول على مظهر أكثر احترافية.