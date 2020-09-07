شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر تجارب لقاح أكسفورد فى الهند بسبب موافقات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخرت التجارب المقررة على لقاح أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا في الهند والتي كان من المقرر أن تبدأ التجارب في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، لكنها تنتظر حاليًا الموافقة على سلامة أول 100 مشارك تم تجنيدهم حتى الآن ، من مجلس سلامة البيانات والمراقبة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أحد أكثر المرشحين الواعدين والأمل عندما يتعلق الأمر بوباء فيروس كورونا والمرض هو اللقاح المُرشح المُنتَج من أكسفورد-أسترازينيكا ، والذي يُطلق عليه اسم كوفيشيلد في الهند، كوفيشيلد هو واحد من ثلاثة لقاح مرشحين يخضعون لتجارب في البلاد ، بصرف النظر عن Covaxin من Bharat Biotech ، و ZCOV-D من Zydus Cadila. ومع ذلك ، أشارت التقارير الآن إلى أن تجارب كوفيشيلد في أكسفورد في الهند قد تتأخر بسبب موافقات السلامة.

وأوضح التقرير أن التجارب السريرية لـ Covishield التي كان من المتوقع أن تبدأ في معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث في شانديغار قد تأخرت لمدة أسبوع على الأقل.

كان من المقرر أن تبدأ التجارب في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، لكنها تنتظر حاليًا الموافقة على سلامة أول 100 مشارك تم تجنيدهم حتى الآن ، من مجلس سلامة البيانات والمراقبة.

Advertisements

حيث تم استقبال حوالي 400 متطوع للتجارب ، من بينهم 253 تم إعطاء اللقاح حتى الآن ، تم اختيار 17 موقعًا في جميع أنحاء البلاد لتجارب لقاح أكسفورد المرشح في الهن. PGIMER هو واحد من 17 موقعًا وسيشارك في تجارب المرحلتين الثانية والثالثة من اللقاح.