شكرا لقرائتكم خبر عن البس الكمامة احسنلك.. شرطة إندونيسيا تعاقب رافضى الأقنعة بوضعهم فى تابوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طُلب من الشرطة في جاكرتا بإندونيسيا التوقف عن إصدار الأمر بعقوبة مثيرة للجدل لمن يرفضون ارتداء أغطية الوجه، وذلك فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد الوفيات في البلاد 7400.

ووفقا لتقرير جريدة "dailystar"، يُجبر مناهضو الأقنعة (الكمامة) على الاستلقاء في توابيت كما لو كانوا قد ماتوا في عقاب غريب لمدة خمس دقائق، حيث قالت الشرطة لمن لا يرتدون أقنعة أن يرقدوا في توابيت لمدة خمس دقائق ، أو يدفعوا غرامة أو يؤدوا خدمة مجتمعية.



التابوت

لكن المنتقدين زعموا أن العقوبة الغريبة يجب أن تتوقف، وطُلب من شرطة مجتمع جاكرتا في إندونيسيا التوقف عن إصدار الأمر بعقوبة مثيرة للجدل لمن يرفضون ارتداء أغطية الوجه، ووفقا للتقرير، ألغيت عقوبة التابوت المثيرة للجدل بعد أن وجهت وكالة النظام العام في شرق جاكرتا توبيخًا للضباط المتورطين.

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وقال رئيس الوكالة بودي نوفيال لوسائل الإعلام المحلية: "وفقًا للائحة الحاكم رقم 79/2020 ، فإن العقوبات المفروضة على السكان الذين لا يرتدون أقنعة الوجه في الأماكن العامة هي غرامات وخدمة المجتمع.



عقوبة رفض اراتداء الكمامة باندونيسا

قامت مناطق أخرى في جاكرتا ببناء نصب تذكارية تحتوي على بيانات معدل الوفيات لزيادة الوعي حول فيروس كورونا ، وفقًا لتقارير لصحيفة جاكرتا بوست ، تعد إندونيسيا من بين الدول التي لديها أعلى معدل وفيات بين الأطفال ، متجاوزة الولايات المتحدة كواحدة من أكثر دول العالم تضررًا من الوباء.

تظهر أحدث البيانات أن إندونيسيا لديها 191000 حالة إصابة بـ Covid-19 ، مع تعافي 136 منها و 7490 حالة وفاة، يأتي ذلك بعد اكتشاف سلالة "متحولة" من المرض قيل إنها أكثر عدوى بعشر مرات في البلاد.