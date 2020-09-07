شكرا لقرائتكم خبر عن حقن 90٪ من موظفى شركة سينوفاك الصينية وأسرهم بلقاح كورونا المحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Sinovac Biotech Ltd الصينية أن حوالي 90٪ من موظفي الشركة وأسرهم أخذوا لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا طورته الشركة الصينية في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يشير مدى التطعيمات في إطار برنامج الطوارئ ، الذي أطلقته الصين في يوليو لكنها أصدرت القليل من التفاصيل عنه ، إلى مدى نشاطها في استخدام اللقاحات التجريبية على أمل حماية العمال الأساسيين من عودة ظهور COVID-19 ، حتى مع استمرار التجارب قيد التنفيذ.

البرنامج مخصص لمجموعات محددة ، بما في ذلك الطاقم الطبي وأولئك الذين يعملون في أسواق المواد الغذائية وفي قطاعي النقل والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Sinovac ، الذي يخضع CoronaVac في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتم تضمينه في خطة الطوارئ ، إن اللقاح المرشح لنحو 2000 إلى 3000 موظف وعائلاتهم على أساس طوعي

وقال يين على هامش معرض تجاري دولي في بكين ، موضحًا سبب إدراج شركته في برنامج الطوارئ ، "بصفته مطورًا ومصنعًا للقاحات ، يمكن أن يؤثر تفشي جديد بشكل مباشر على إنتاج اللقاح لدينا".

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مضيفا يمكن أن تقدم البيانات التي تم جمعها من البرنامج دليلاً على سلامة اللقاح ، ولكن هذه البيانات ، التي لا تعد جزءًا من بروتوكولات التجارب السريرية المسجلة ، لن يتم استخدامها كمواد رئيسية يراجعها المنظمون في الحكم على الموافقة على اللقاح للاستخدام التجاري.

وقال إن أولئك الذين اختاروا التطعيم ، بما في ذلك زوجته ووالديه ، تم إبلاغهم بالآثار الجانبية المحتملة قبل أخذ اللقاح ، وأن لقاحه لم يكمل إلا التجارب المبكرة والمتوسطة.

وأشاريين ، الذي أخذ اللقاح أيضًا ، إن الأطباء سألوا عن ظروفهم الصحية قبل التطعيم ، وأن معدل حدوث ردود الفعل السلبية بين أولئك الذين تم تطعيمهم كان "منخفضًا جدًا".

الآثار الجانبية بعد تناول CoronaVac تشمل التعب والحمى والألم ، مع أعراض خفيفة في الغالب ، وفقًا لنتائج تجربة منتصف المرحلة برعاية Sinovac ، والتي شارك فيها 600 مشارك ونشرت الشهر الماضي.

لم يمر أي لقاح بتجارب نهائية واسعة النطاق لإثبات فعاليته وأمانه بما يكفي لحماية الناس من الفيروس الذي أدى إلى وفاة أكثر من 870 ألف شخص على مستوى العالم.