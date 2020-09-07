شكرا لقرائتكم خبر عن معدل الاكتئاب فى الولايات المتحدة تضاعف 3 مرات خلال جائحة COVID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصابت جائحة الفيروس التاجي ، الذي يبث الفوضى في جميع أنحاء العالم ، أكثر من 26.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 867000 شخص، ومع تزايد عدد الحالات ، فرضت العديد من الدول أوامر إغلاق وإجراءات حجر صحي لمنع انتشار الفيروس.

ومنذ ظهور الوباء ، تضاعف انتشار أعراض الاكتئاب ثلاث مرات ، حسب بحث جديد، ففي دراسة نُشرت في مجلة JAMA Network ، يعاني ما يقرب من ربع الأشخاص في الولايات المتحدة من أعراض الاكتئاب ، وهو حوالي 3 أضعاف العدد قبل ظهور وباء فيروس كورونا (COVID-19).

معدلات الاكتئاب

أثر الوباء والسياسات المفروضة لاحتواء انتشاره بشكل كبير على الصحة العقلية للمكونات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

شرع الباحثون من جامعة بوسطن ، وجامعة براون ، وكلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة ، ومعهد هاسنفيلد للابتكار الصحي للأطفال ، في تقدير مدى انتشار وعوامل الخطر المرتبطة بأعراض الاكتئاب بين المقيمين في الولايات المتحدة ، وخاصة البالغين أثناء جائحة فيروس كورونا.

للوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها ، أجرى فريق البحث دراسة استقصائية تمثيلية على المستوى الوطني استخدمت استبيانين سكانية للبالغين في الولايات المتحدة تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وتم الحصول على التقديرات من دراسة COVID-19 وتأثير ضغوطات الحياة على الصحة العقلية والرفاهية ، والتي أجريت بين مارس وأبريل 2020.



كورونا يزيد من الاكتئاب

كشف الفريق أن 1441 مشاركًا أكملوا الاستطلاع في مارس، في حين أن استطلاع ما قبل COVID-19 كان يضم 5065 مشاركًا.

وكشفت نتائج الدراسة أن انتشار أعراض الاكتئاب كان أعلى في كل فئة خلال الجائحة مقارنة بالسابق، وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أن انتشار أعراض الاكتئاب في الولايات المتحدة كان أعلى بثلاثة أضعاف خلال COVID-19 مقارنة بما كان عليه قبل جائحة COVID-19".

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الأسر ذات الدخل المنخفضلحظ البحث، أن الاكتئاب في عموم السكان بعد الأحداث الصادمة واسعة النطاق السابقة يتضاعف من حيث الأرقام. ومع ذلك ، فوجئ الفريق برؤية أن معدل انتشار الوباء الحالي قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا.

لاحظ الفريق أيضًا أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يعانون من عبء أكبر من أعراض الاكتئاب ، خاصة خلال معظم البلدان التي تكون في حالة إغلاق، وارتبط ارتفاع خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب أثناء COVID-19 بانخفاض الدخل ، والحصول على أقل من 5000 دولار في المدخرات ، والتعرض لمزيد من الضغوطات.

وقالت كاترين إتمان ، الكاتبة الرئيسية للدراسة: "كانت هذه المعدلات أعلى مما رأيناه في عموم السكان بعد صدمة أخرى واسعة النطاق".

واستشهدت بأمثلة على ارتفاعات الاكتئاب والقلق في الماضي ، بما في ذلك تلك التي حدثت بعد إعصار كاترينا ، وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية ، والاضطرابات المدنية الأخيرة في هونغ كونغ.

وأضافت "هذا هو في نفس الوقت COVID والخوف والقلق بشأن COVID ، فضلا عن العواقب الاقتصادية المأساوية".