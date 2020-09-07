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شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر ام السيجار.. أيهما أكثر أمانًا؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، هل تدخين السيجار أكثر أمانًا من تدخين السجائر؟
كلا. على الرغم مما قد تكون سمعته، فإن تدخين السيجار ليس أكثر أمانًا من تدخين السجائر، حتى لو لم تستنشق الدخان عن قصد.
كما هو الحال مع تدخين السجائر، يعرّضك تدخين السيجار إلى:
النيكوتين، التدخين السلبي، السرطان، أمراض القلب والرئة، أمراض الفم، وذلك طبقا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية.
وطبقا لدراسة نشرت عبر موقع Health Day New
أظهرت الدراسة، أن مدخنى السيجار يتعرضون لمستويات عالية من العوامل المسببة للسرطان والمواد السامة الأخرى، الأمر الذي يوحى بأن هذه العادة محفوفة بالمخاطر مثل تدخين السجائر. وعلى الرغم من حقيقة أن مدخنى السيجار لا يستنشقون كمية كبيرة من تلك الدخان، لكن أوضح الدكتور لين هوروفيتس، اختصاصى الرئة في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، أن أضرار التدخين السلبى أخطر بكثير من التدخين العادى.
وقال «هوروفيتس»، إنه من المعروف أن التدخين السلبى يسبب الربو، فضلاً عن زيادة محتملة في خطر الإصابة بسرطان الرئة، موضحاً أن السحابة حول الجهاز التنفسى لمدخن السيجار تعتبر تفسيرًا لهذه الظاهرة.
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