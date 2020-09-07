اتبعوا هذه النصائح لحماية أطفالكم من الغرق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - توفي حوالي 1000 طفل نتيجة الغرق في الولايات المتحدة في العام 2017. ويُعتبر الغرق السبب الرئيسي للوفاة العرضية للأطفال بنسبة 1 إلى 4. ولقد تُوفي أكثر من 8000 طفل آخر بسبب الغرق، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

ومعع تكرار حالات وفيات الأطفال في حمامات السباحة، غرقا، فإن هناك مجموعة من النصائح الواجب اتباعها لتجنب غرقهم.

واستعرض الموقع الإلكتروني “WIKIHOW”، حزمة من النصائح للآباء والأمهات لتعليم الأطفال كيفية التعامل عند التعرض للغرق، بوجه عام.

1- تعلم السباحة

وأوضح الموقع أن من المناسب للأطفال ممن تخطوا سن 4 سنوات فما فوق تعلم السباحة.

2- الرقابة

حذر الموقع ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من حمام سباحة، مع ضرورة مناوبة البالغين الذين يعلمون السباحة دور “الحارس المخصص”.

3- استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى يتم العودة للسطح مجددا.

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4- وضع اليدين على سطح الماء

شدد الموقع الإلكتروني على ضرورة وضع اليدين على سطح الماء وعدم تركها في الأسفل أو رفعها إلى الأعلى، لأنه بهذه الطريقة ستقلل فرصه الغرق.

5- تحريك القدمين

أوصى الموقع بوجوب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح.

6- تحريك الرأس والكتفين عند الخروج

ونصح الموقع الإلكتروني بضرورة تحريك الرأس والكتفين عن الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.

ولا ينبغي أبداً على الآباء أو مقدمي الرعاية، ولو للحظة، ترك الأطفال الصغار بمفردهم أو في رعاية طفل آخر في أي مكان بالقرب من المسابح، أو المنتجعات الصحية، أو أحواض الاستحمام، حتى لو كان هناك منقذ.

ويمكن أن يغرق الأطفال الصغار في شبر واحد فقط أو اثنين من الماء. والقاعدة هي أن الشخص البالغ الذي يتمتع بمهارات السباحة يجب أن يكون في حدود ذراع واحد من الطفل، مما يوفر “إشرافاً وثباتاً باللمس”.

وتقول منظمة سلامة الأطفال غير الربحية حول العالم إن هناك مخاطر جمة من الوقوع داخل المجاري أنه على الأهل بتعليم أطفالهم عدم اللعب أو السباحة بالقرب من المجاري أو منافذ الشفط.