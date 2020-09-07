سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020

تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك المصرية، كما تراجع متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي نحو قرشين (الجنيه = 100 قرش) إلى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وعلى شاشات البنوك، سجل الدولار 6 مستويات مختلفة وجاء الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر بنحو 7 قروش، وهيمن سعر 15.77 جنيه للشراء و15.87 للبيع على الدولار في 8 بنوك، بينما سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع في 3 بنوك.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات لصحيفة الأخبار أمس الأحد، إن أداء الجنيه كان جيدا أمام الدولار وارتفع بنسبة 0.66% أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام حتى 16 أغسطس/ آب الماضي.

وتراجع الجنيه بنسبة 2.32% أمام الدولار منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في مارس/ آذار الماضي حتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، وهو معدل أقل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة، بحسب محافظ المركزي.

وقد استقر الجنيه أمام الدولار منذ منتصف أغسطس/ آب حول مستوى 15.8 جنيه للدولار، وفق بيانات المركزي. ولعب أداء الجنيه دورا فعالا في عودة استثمارات المحافظ الأجنبية للنمو.

من المتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما صرح به محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأحد.

ونوه عامر إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام استقر في مستويات أحادية الخانة منذ يونيو/ حزيران 2019، وظل أقل من 6% منذ فبراير/ شباط الماضي، أي في النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)، وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو/ تموز الماضي بعد صعوده إلى 5.6% في يونيو/ حزيران، من 4.7% في مايو/ أيار.

أقل سعر للدولار

سجل بنك الإسكندرية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في 3 بنوك هي: مصر إيران للتنمية (ميد بنك)، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مستوى 15.76 للشراء، و15.86 للبيع في 5 بنوك هي: المصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، وكريدي إجريكول، والأهلي اليوناني.

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السعر المهيمن

وهيمن سعر الدولار عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع في 8 بنوك هي: الأهلي المصري، ومصر، والتنمية الصناعية، وعودة، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمشرق، والأهلي الكويتي.

وجاء سعر العملة الخضراء عند 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع في 3 بنوك هي: أبوظبي الإسلامي، وقناة السويس، والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

كما بلغ لدى بنك البركة مستوى 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم، عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لدى بنك مصر ، 18.65 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى البنك الأهلى.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى، 20.82 جنيه للشراء، و21.08 جنيه للبيع، وفقا لشاشتي بنكي الأهلي المصري ومصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، استقر سعر الريال السعودي في التعاملات المبكرة اليوم، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.27 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، وفقا لبنكي الأهلي ومصر.