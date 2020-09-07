8 نصائح للحفاظ على صحة العمود الفقرى

لتحسين صحة العمود الفقري نصائح مهمة وفعالة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العمود الفقري. يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائي. إليك أبرز تلك الحيل.

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1. تحقق من وضعية الجلوس

يجب عليك إعادة تقييم وضعية جلوسك؛ لأن الجلوس يزيد من الحمل على أقراص العمود الفقري بنسبة 40٪، مما قد يتسبب في حدوث التهاب أو ضغط في العصب الفقري؛ لذلك يجب أن نأخذ وقتاً لضبط كرسي المكتب والمكتب لدعم عمودك الفقري.

تحقق من وضعية الجلوس

2. اجعل ممارسة الرياضة عادة

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واحدة من أهم النصائح للحفاظ على عمود فقري سليم، وكذلك تحسين إصابة العمود الفقري، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة العمود الفقري. تساعد التمارين المنتظمة في تجنب العديد من الحالات التي قد تؤثر على فقراتك وعمودك الفقري.

3. اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي أمر حيوي لعمل العمود الفقري بشكل صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والعناصر الغذائية والفيتامينات الأخرى التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الوقاية من مشاكل العمود الفقري مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل. عليك التأكد من أن نظامك الغذائي يتكون أساساً من الخضار والفواكه واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات الغنية بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات وتجنب الأطعمة المصنعة، وتأكد من الحد من الحلويات والسكر.

اتباع نظام غذائي صحي

4. خذ نزهة كل يوم

يشير خبراء الصحة إلى أن المشي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العمود الفقري، ويساعد على تغذية الأنسجة الرخوة في العمود الفقري، وزيادة مرونة العمود الفقري، وتحسين التوازن وتقوية العضلات الأساسية.

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5. تلعب وسادتك دوراً كبيراً

يلعب نوع الوسادة وموضعها أيضاً دوراً رئيسياً في تحسين صحة العمود الفقري. استخدم وسادة تدعم المنحنى الطبيعي لرقبتك وأسفل ظهرك، واعتماداً على وضع نومك.



إذا كنت تنام على جانبك، فاستخدم وسادة أكثر سمكاً لضمان وضع رقبتك ورأسك في منتصف كتفيك وإذا كنت تنام على ظهرك، فاستخدم وسادة متوسطة السمك أو مسطحة؛ حتى لا تكون رقبتك مرتفعة جداً.

صحة العمود الفقري

6. العلاج بالتدليك والعلاج الحراري للراحة

يقول الخبراء إن العلاج بالتدليك هو علاج فعال لآلام الظهر، ويساعد تسخين العضلات حول العمود الفقري أيضاً في زيادة تدفق الدم، مما يساعد في تقليل الألم المصاحب للعضلات والمفاصل حول العمود الفقري.

7. رفع صحيح

يشير الخبراء إلى أن رفع الأشياء الثقيلة دون دعم عمودك الفقري يمكن أن يضغط على عضلات أسفل الظهر.

العمود الفقري

8 التوقف عن التدخين

تشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة باضطرابات العمود الفقري التنكسية وآلام الظهر التي يمكن أن تلحق الضرر بأقراص العمود الفقري والمفاصل.

