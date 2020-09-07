4 أنواع من الصداع ..إليك ماذا يكشف صداعك عن صحتك العامة؟

يمكن أن يحدث الصداع لأسباب مختلفة بما في ذلك النظام الغذائي وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشراً على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية أو ورم المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

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ماذا يكشف صداعك عن صحتك العامة؟

أشارت الدراسات إلى أن نوع الصداع الذي تعانين منه هو مؤشر على مشاكلك الصحية.

أنواع الصداع

وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي قد يصعب وصف الصداع أحياناً، ولكن الأعراض الشائعة تشمل الخفقان أو الضغط أو الألم المستمر أو المتقطع، يمكن أن ينشأ الصداع تلقائياً أو قد يكون مرتبطاً بنشاط أو تمرين، ويكون له بداية حادة أو قد يكون مزمناً بطبيعته، إليك أسباب الصداع ومدته وشدته والذي يمكن أن يختلف باختلاف نوع الصداع.

أنواع الصداع

1- الصداع النصفي

الصداع النصفي هو أكثر أنواع الصداع شيوعاً، ولكن ليست كل أنواع الصداع هي الصداع النصفي، فهو عبارة عن نبضة شديدة من أعماق رأسك ويمكن أن تستمر لأيام. يؤثر الصداع النصفي عادة، ولكن ليس دائماً، على جانب واحد من الرأس. غالباً ما يرتبط الصداع النصفي بالغثيان والقيء والحساسية للضوء.



سبب الصداع النصفي غير واضح. ومع ذلك فقد تم ربط الأسباب بالجينات ونشاط خلايا الدماغ والعوامل البيئية، مثل اضطراب النوم والجفاف وبعض الأطعمة وما إلى ذلك.

كيفية إدارة الصداع النصفي

يمكنك الحصول على الراحة والقيام ببعض الكمادات الباردة، وتعتيم الأضواء، واستخدام وسادات التدفئة، وتدليك فروة رأسك، وثبت أن تناول فيتامينات بـ12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي.

2- صداع التوتر

ثاني أكثر أنواع الصداع شيوعاً، صداع التوتر يسبب ألماً خفيفاً مستمراً أو ضغطاً حول الرأس أو صداعاً في مؤخرة الرأس أو الرقبة. إنه ليس شديداً في طبيعته، ولكنه يمكن أن يكون مزعجاً وقد يمنعك من القيام بأنشطتك اليومية.

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أنواع الصداع

يمكن لأي شخص أن يصاب بصداع التوتر، وغالباً ما ينجم عن الإجهاد.

تربط الدراسات وخبراء الصحة صداع التوتر بالقلق، مما يؤدي إلى تقلص عضلات رقبتك وفروة رأسك. من الشائع أن يتم الخلط بين صداع التوتر الشديد والصداع النصفي.

كيفية التعامل مع صداع التوتر

يمكن التحكم في صداع التوتر عن طريق تناول شاي الزنجبيل، حيث يساعد في تقليل الالتهاب ومن ثم الألم المصاحب. يمكن أن يساعد وضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت النعناع على خط الشعر أيضاً في إرخاء العضلات حول الرأس والرقبة.

من الموز إلى الحليب، والزنجبيل إلى الماء: أطعمة تساعد على التخلص من الصداع بسرعة.

3- الصداع العنقودي

يتميز الصداع العنقودي بحرقة شديدة وألم خاطف، ويحدث حول أو خلف عين واحدة أو على جانب واحد من الوجه.

في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الصداع العنقودي في حدوث تورم واحمرار وتعرق في الجانب المصاب. يؤثر على الرجال أكثر من النساء.

يتكرر الصداع العنقودي بانتظام حتى عدة مرات يومياً، ويمكن أن يستمر من 15 دقيقة إلى ثلاث ساعات. الأطباء غير متأكدين من أسباب الصداع العنقودي.

كيفية إدارة الصداع العنقودي

النوم لمدة ساعة وشرب الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن يساعد في توفير بعض الراحة.

4- صداع النوم

صداع النوم لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاماً. يحدث الصداع النصفي فقط في الليل، ويستمر ما بين 15 و60 دقيقة، ويميل إلى الحدوث في الوقت نفسه كل ليلة.

يتطلب صداع النوم عناية وعلاجات طبية محددة، ولا يستجيب عادة لأدوية الصداع المعتادة.