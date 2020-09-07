شكرا لقرائتكم خبر عن لمرض السكري من النوع الثاني.. دراسة طبية تكشف عن حمض يساعد على خفض السكر بالدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة أنه يمكن خفض مستوى السكر بالدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني من خلال تناول أطعمة تحتوي على حمض ألفا ليبويك.

وتوضح الدراسة الطبية أن حمض ألفا ليبويك – مركب عضوي موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة والمكملات الغذائية – هو أحد هذه العناصر.

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وثبت أن حمض ألفا ليبويك يخفض مستويات السكر في الدم لدى كل من الحيوانات والبشر، وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أدى هذا المركب العضوي إلى خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 64%، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويعتقد العلماء أن حمض ألفا ليبويك يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، من خلال تعزيز العمليات التي يمكن أن تزيل الدهون المتراكمة في خلايا العضلات، مما يجعل الأنسولين أقل فعالية.

وعلاوة على ذلك، قد يقلل حمض ألفا ليبويك من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، ولقد ثبت أنه يخفف أعراض تلف الأعصاب، ويقلل من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

وكقاعدة عامة، يتم تكسير الكربوهيدرات البسيطة بشكل أسرع من الكربوهيدرات المعقدة، لذلك يكون لها تأثير أكثر وضوحاً على مستويات السكر في الدم بمجرد تناولها، وتوجد الكربوهيدرات البسيطة بشكل طبيعي في الفواكه والحليب ومنتجات الألبان، وتوجد أيضاً في السكريات المصنعة والمكررة مثل الحلويات وسكر المائدة والعصائر والمشروبات الغازية.