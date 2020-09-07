إنفوجراف.. 13 فائدة صحية للسفرجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/9/7 11:16 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/9/7 11:16 ص بتوقيت أبوظبي

يحتوي السفرجل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة كالألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية والأحماض العضوية، ما يجعله مفيداً للجسم والعقل. وللسفرجل العديد من الفوائد الصحية منها: الوقاية من الإصابة بالسرطان ومعالجة التهاب المفاصل والمحافظة على رشاقة الجسم. ويوضح الإنفوجراف التالي أهمية هذه الفاكهة وفوائدها الصحية:





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