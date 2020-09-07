شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مخرج.. الذكاء الاصطناعى يحدد بطل أفلام جيمس بوند القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدو أن مهنة اختيار المخرج لبطل ما لفيلم معين قد تصبح من الماضى ويتم الاعتماد على الأنسب، وفقًا لمعطيات معينة وعلى أساسه يتم ترشيح الأنسب بدون تدخل بشرى.

هذا ما قامت به شركة Largo لبرمجيات الذكاء الاصطناعي حيث تم تحديد الأنسب لسلسلة الأفلام الخاصة بجميس بوند القادمة، بعدما أعلن البطل الحالى دانيال كريج أن فيلم No Time To Die هو آخر فيلم يقدمه من تلك السلسة، وأنه لن يقدم أفلام أخرى لجميس بوند.

حددت الشركة من سيؤدى دور البطل من خلال التنبؤ بمن سيتفوق على دانيال كريج، وذلك من خلال نمط أو بصمة DNA وتم تحديد 1000 سمة لكل ممثل مثل أنواع الشخصية التي قدموها وعنصر القصة وتقييم رد فعل الجمهور وغيرها.

وبعد إدخال البيانات قام الذكاء الاصطناعي بتحليل كل سمة من هذه السمات من خلال مقارنة البيانات مع الأفلام لشخصية بوند، ودراسة كيفية تطابق ذلك مع بصمة كل ممثل ومدى مطابقة الشخصية لكل ممثل.

ثم كانت النتيجة أن قام الذكاء الاصطناعى بتحديد نسب مئوية لافضل من يقوم بالدور من بريطانيا وكان الاعلى نسبة هو الممثل هنري كافيل Henry Cavill والذى حصل على نسبة 92.3% وهى النسبة التي تتفوق على بطل السلسلة الحالى دانيال كريج الذي حصل على نسبة 88.6% وجاء ترتيب الترشيحات كالتالى :

Henry Cavill (92.3%)

Richard Armitage (92.0%)

Idris Elba (90.9%)

Charlie Hunnam (90.6%)

Daniel Craig (88.6%)

Tom Hardy (88.3%)

Sam Heughan (87.6%)

Richard Madden (86.7%)

Jamie Bell (86.5%)

Tom Hiddleston (85.2%)

اما افضل من يقوم بالدور من خارج بريطانيا فجاءت النتائج كالتالى :

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Karl Urban (96.7%)

Chris Evans (93.9%)

Will Smith (92.2%)

ايضا الممثلات التي سيقومون بدور البطولة امامه جاءت نتائجهم كالتالى :

Gina Carano (97.3%)

Katee Sackhoff (94.4%)

Angelina Jolie (94.2%)

Milla Jovovich (93.1%)

Carrie Anne Moss (92.9%)

Paula Patton (92.4%)