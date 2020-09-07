شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من تناول القهوة بعد الوجبات الدسمة.. تُسبب هذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مدى صحة تناول فنجان من القهوة عقب وجبة العشاء في الولائم، للمساعدة في عملية الهضم.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن القهوة بعد الأكل الدسم تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المريء.

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