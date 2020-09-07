شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من تناول القهوة بعد الوجبات الدسمة.. تُسبب هذا المرض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مدى صحة تناول فنجان من القهوة عقب وجبة العشاء في الولائم، للمساعدة في عملية الهضم.
وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن القهوة بعد الأكل الدسم تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المريء.
يشار إلى أن الارتجاع الحمضي يحدث بسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء مسببًا ألم حارق خلف عظمة الصدر، ومن أعراضه الشعور بطعم حامض في الفم، والتهاب اللثة والأسنان، وسوء رائحة الفم.
وللوقاية من الارتجاع الحمضي يجب تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة للحرقة مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة وغيرها، وكذلك تجنب تناول الأطعمة الحارة.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر من تناول القهوة بعد الوجبات الدسمة.. تُسبب هذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.