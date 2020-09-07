الخضراوات الحمراء والصفراء.. إضافة الزيت يُحدث فارقا صحيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بإضافة الزيت إلى الخضراوات الصفراء والحمراء، كالجزر والقرع العسلي والطماطم لتحقيق أقصى استفادة منها. وأوضح المركز أن الخضراوات الصفراء والحمراء تحتوي على مادة "كاروتينات"، التي تتحول في الجسم إلى "فيتامين A"، عندما تذوب في الزيت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ومن المعروف أن "فيتامين A"، يتمتع بأهمية كبيرة لصحة النظر وجمال البشرة وتقوية جهاز المناعة والعظام وتثبيط الالتهابات.



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