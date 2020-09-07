كورونا حول العالم.. الهند الثانية عالميا و"مناطق حمراء" في فرنسا

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليسجل أكثر من 27 مليون إصابة حول العالم حتى الإثنين، وتفصيلا بلغ عدد الإصابات بالفيروس 27 مليون و292 ألف و716 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 887 ألف و555 حالة وفاة.





الهند تصبح ثاني أكثر دولة بإصابات كورونا



وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء بلغ 19 مليون و377 ألف و454 حالة شفاء عالمية.





الهند الثانية عالميا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند 4.2 مليون حالة، الإثنين، متخطية البرازيل لتصبح ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم.

وتتقدم الهند على البرازيل بفارق 70 ألف حالة إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات تجاوز 90 ألفا.





ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا بالوباء بتسجيل ما يزيد على ستة ملايين حالة إصابة.

والوفيات في الهند مخفضة نسبيا حتى الآن لكن البلاد شهدت أكثر من ألف وفاة يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقالت وزار الصحة الهندية إنها سجلت 1016 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 71642.





وفيات أمريكا تصل إلى 188051

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 892 ليصل إلى 188051 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و226879، بزيادة 45405 حالات عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الخامس من سبتمبر/أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

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ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.





فرنسا قلقة

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن السلطات وضعت سبعة أقسام إداريّة إضافيّة تشمل مدناً كبرى مثل ليل وستراسبورغ وديجون، في حالة تأهّب قصوى، في ظلّ تسارع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن بين الأقسام الإداريّة الفرنسيّة البالغ عددها 101، يُعتبر 28 قسماً الآن "مناطق حمراء"، وهي مناطق ستلجأ السلطات إلى فرض إجراءات استثنائيّة فيها، سعياً إلى إبطاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.





ويأتي ذلك في وقت سجّلت فرنسا نحو 25 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال ثلاثة أيّام. إذ أحصت البلاد نحو 9 آلاف إصابة الجمعة وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة وحوالى 8,550 حالة السبت وأكثر من 7 آلاف إصابة، الأحد، وفي المجموع، سُجّلت 30,701 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء في فرنسا.





14521 إصابة جديدة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 14 ألفا و521 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و447 وفاة على مدار 24 ساعة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء 4.14 مليون حالة إصابة وفقا لبيانات الوزارة بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126650.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس في العالم.





814 إصابة جديدة في ألمانيا

وسجلت ألمانيا 814 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 250799.

ولم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتا عن 9325.





232 وفاة في المكسيك

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4614 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 634023 إصابة و67558 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.



