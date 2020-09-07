شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات في حياتك يجب إجراؤها بعد إصابتك بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يموت حوالي 17 مليون شخص سنويًا بسبب أمراض مرتبطة بالقلب، ومن بين هؤلاء، يموت 3 ملايين شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتظهر البيانات الحديثة أن المزيد من الشباب يتأثرون بحوادث النوبات القلبية وهناك الكثير الذي يمكن للناجين من الأزمة القلبية القيام به لمنع حدوث نوبة أخرى نتعرف على أبرز التغييرات التي يجب أن تفعلها إذا أصبت بنوبة قلبية حتى لا تصاب بنوبة أخرى، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

1- المزيد من الحركة والنشاط البدني

تلعب الرياضة دورًا مهمًا في استعادة صحتك وطاقتك بعد الإصابة بنوبة قلبية إنه يساعد من خلال إدارة أي مشاعر مثل: القلق أو الاكتئاب، كما أنه يساعد على النوم بشكل أفضل.

وفقًا للتقارير، يجب أن يهدف كل شخص إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع يمكن أن تشمل الأنشطة المعتدلة المشي السريع أو لعب الكرة أو التنس. يمكنك أيضًا اختيار القيام بـ 75 دقيقة من النشاط البدني المكثف في الأسبوع.

علاوة على ذلك ، من المهم أيضًا يومين إلى ثلاثة أيام من تدريب قوة الجسم الكلية لاستعادة كتلة العضلات واكتسابها والحفاظ عليها.

من المهم أن تجد نشاطًا يعجبك سيساعدك هذا في أن تكون متسقًا مع روتين التمرين ترتبط تمارين القوة مرتين أسبوعياً بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقوية العظام والعضلات وتحسين الصحة العقلية.

2- قم بتغيير نظامك الغذائي

ابدأ بتناول المزيد من الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات أضف أيضًا الأسماك والبروتينات الخالية من الدهون وأطعمة الألبان قليلة الدسم في نظامك الغذائي.

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وأظهرت الدراسات أن صحة القلب تتحسن عندما تحل هذه الأطعمة محل الأطعمة غير الصحية في نظامك الغذائي اليومي.

3- ابتعد عن التدخين

نعلم جميعًا أن التدخين ضار بالصحة، حتى التدخين السلبي يجعل التدخين الدم أكثر لزوجة وعرضة لتطوير المزيد من الجلطات، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أخرى.

4-تعلم كيفية إدارة التوتر

نعلم جميعًا كيف يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة ضغط الدم، وهو أمر غير مفيد لقلبنا وبالتالي ، من المهم جدًا إيجاد طرق يمكن أن تساعدك في إدارة التوتر والقلق قم بعمل روتين لفعل شيء تحبه كل يوم يساعد جدول نوم ثابت أيضًا في تحسين صحة القلب.

5- تعرف على أمراض القلب ومخاطرها

إن التعرف على ما هو جيد وما هو غير جيد بالنسبة لك هو دائمًا أفضل نهج للتعامل مع أي مشكلة صحية تصيبك ومنها أمراض القلب لذا يجب عليك أن تتعرف على الكثير من المعلومات عن أمراض القلب ومخاطرها.