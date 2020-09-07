شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسبب أقنعة الوجه جفاف عينيك.. وما الذي يمكنك فعله للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساعد أقنعة الوجه في الحد من انتقال فيروس كورونا ، ولكن مع تزايد عدد الأشخاص الذين يرتدونها ، تظهر ظاهرة جديدة وهى زيادة عدد حالات الإصابة بجفاف العين، وحسب ما ذكره موقع mirror أطلق العلماء على هذه الحالة اسم MADE (جفاف العين المرتبط بالقناع) ، وفقًا للبروفيسور ليندون جونز من كلية البصريات وعلوم الرؤية في جامعة واترلو، وفي كتابه للمحادثة ، أوضح: "الأشخاص الذين يعانون من مرض جفاف العين الحالي يبلغون عن تفاقم الأعراض، وهو حدث يمثل مشكلة لعشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون بالفعل من هذه المشكلة.

في الوقت نفسه ، يقوم المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض سابقًا بالإبلاغ عن عيون غير مريحة ورؤية متغيرة لأول مرة ، خاصة عند القراءة أو استخدام الأجهزة الرقمية لفترة طويلة من الزمن، تصبح عيوننا جافة عندما يكون هناك خلل في غشاء الدموع الطبقة السائلة التي تغلف سطح العين.

وفقًا للبروفيسور جونز ، فإن ارتداء القناع يمكن أن يؤثر على توازن الفيلم المسيل للدموع ، بسبب تقليل الهواء المنتشر للخارج من الفم والأنف.

وأوضح: "أقنعة الوجه تقلل بشكل كبير من انتشار الهواء للخارج من الفم والأنف ومع ذلك ، لا يزال هواء الزفير بحاجة إلى التفريق ؛ عندما يجلس القناع بشكل غير محكم على الوجه ، يكون الطريق المحتمل إلى الأعلى.

"هذا يفرض تدفق الهواء على سطح العين ، مما يخلق ظروفًا تسرع من تبخر الفيلم المسيل للدموع ، مثل النسيم الثابت الذي يهب على الجلد الرطب عند ارتداء الأقنعة لفترات طويلة ، قد يؤدي التبخر المتكرر إلى ظهور بقع جافة على سطح العين ".

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وقد يشجعك جفاف العين على لمس عينيك ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بـ Covid-19، وأضاف البروفيسور جونز: “ انتقال فيروس كورونا ممكن عن طريق الفم والأنف ، وبدرجة أقل عن طريق العينين، قد يؤدي وضع الأيدي غير المغسولة بالقرب من الوجه إلى زيادة احتمالية الإصابة بالعدوى. هذا سبب إضافي للتعامل مع MADE ".

لحسن الحظ ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف جفاف عينيك.

نصح البروفيسور جونز: "كما هو الحال مع أي قلق جديد متعلق بالعين ، تحقق أولاً من ممارس العناية بالعيون للحصول على المشورة واستبعاد الأسباب الأخرى.

- تأكد من ارتداء القناع بشكل مناسب ، لا سيما عند ارتداء النظارات والنظارات الشمسية. قد يساعد القناع الذي يتم تركيبه بإحكام أو الحافة العلوية المثبتة بعناية والتي لا تتداخل مع الوميض في توجيه تدفق الهواء إلى الأسفل. هذا يساعد على منع العدسات من التبخير ويقلل من صنع.

-قطرات التزليق قد تساعد في الشعور بالراحة. يمكن لممارسي العناية بالعيون التوصية بأفضل نوع ، بناءً على التاريخ الطبي والظروف.

-قلل من الوقت في البيئات المكيفة أو العاصفة عند ارتداء الأقنعة ، وخذ فترات راحة منتظمة من الأجهزة الرقمية."

-أخيرًا ، بينما قد تكون عيناك غير مرتاحة ، من المهم ألا تتخلصي من القناع تمامًا.