شكرا لقرائتكم خبر عن متأفورش فى البروتين عشان خاطر قلبك ووزنك وجهازك الهضمى.. اعرف الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، حيث يساعد على بناء وإصلاح العضلات والأعضاء والعظام، وقد ثبت أيضًا أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين مفيدة في تقليل الدهون وفقدان الوزن وزيادة الشبع أو الشعور بالامتلاء والاحتفاظ بالعضلات، ومع ذلك فقد ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أيضًا بالعديد من المخاطر.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أضرار الافراط فى تناول البروتين هى:

1:زيادة الوزن

قد تروج الأنظمة الغذائية عالية البروتين لفقدان الوزن ، ولكن هذا النوع من فقدان الوزن قد يكون قصير الأجل فقط، عادة ما يتم تخزين البروتين الزائد المستهلك على شكل دهون ، بينما يتم إفراز الفائض من الأحماض الأمينية يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بمرور الوقت ، خاصةً إذا كنت تستهلك الكثير من السعرات الحرارية أثناء محاولتك زيادة تناول البروتين.

2:رائحة الفم الكريهة

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى رائحة الفم الكريهة ، خاصة إذا كنت تقيد تناول الكربوهيدرات، في سجل أقدم ، أفاد 40 بالمائة من المشاركين برائحة الفم الكريهة. قد يكون هذا جزئيًا لأن جسمك يدخل في حالة استقلابية تسمى الكيتوزية ، والتي تنتج مواد كيميائية تنبعث منها رائحة فاكهية كريهة.

3:إمساك

الاكثار من تناول البروتين يؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويسبب الإمساك أو الاسهال، فقد يؤدي تناول الكثير من منتجات الألبان أو الأطعمة المصنعة ، إلى جانب نقص الألياف ، إلى حدوث الإسهال.

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4: الجفاف

يطرد جسمك النيتروجين الزائد بالسوائل والماء، وقد يتسبب ذلك في إصابتك بالجفاف على الرغم من أنك قد لا تشعر بالعطش أكثر من المعتاد، ووجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2002 شملت رياضيين أنه مع زيادة تناول البروتين ، انخفضت مستويات الماء. ومع ذلك ، خلصت دراسة أجريت عام 2006 إلى أن تناول المزيد من البروتين له تأثير ضئيل على الترطيب.

يمكن التقليل من هذا الخطر أو التأثير عن طريق زيادة استهلاكك للمياه ، خاصة إذا كنت شخصًا نشطًا بغض النظر عن استهلاك البروتين ، من المهم دائمًا شرب الكثير من الماء طوال اليوم .

5:تلف الكلى

قد يتسبب الافراط فى تناول البروتين فى تلف الكلى لمن يعانون من مشاكل بالكلى، وهذا بسبب النيتروجين الزائد الموجود في الأحماض الأمينية التي تشكل البروتينات، يجب أن تعمل الكلى التالفة بجدية أكبر للتخلص من النيتروجين الزائد وفضلات التمثيل الغذائي للبروتين.

6:زيادة خطر الإصابة بالسرطان

بعض الأنظمة الغذائية عالية ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة ، بما في ذلك سرطان "القولون ، الثدي ، و البروستاتا".

7:مرض قلبي

قد يؤدي تناول الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم كجزء من نظام غذائي عالي البروتين إلى الإصابة بأمراض القلب، قد يكون هذا مرتبطًا بتناول كميات أكبر من الدهون المشبعة والكوليسترول.