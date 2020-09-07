شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن شاى الديتوكس فوائده وآثاره الجانبية.. لو ناوى على الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن عملية طويلة تتطلب الثبات والمثابرة أكثر منها مجرد عملية تستمر لبضعة أيام أو أسابيع أو شهور، إنها التزام بالبقاء بصحة جيدة وإجراء تغييرات معينة في نمط الحياة إلى الأبد، لضمان العيش حياة صحية، في حين أن النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم هما مفتاح خسارة الوزن ، يمكن أن تعمل بعض الأطعمة والمشروبات كمحفزات للعملية ، مما يضمن الاهتمام بالعوامل الأخرى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أحد خيارات المشروبات هو شاي التخلص من السموم يُعرف شاي التخلص من السموم بالعديد من الفوائد الصحية ، خاصةً في تقليل الضرر التأكسدي للجسم بسبب الإجهاد والجذور الحرة ، وأصبح جزءًا شائعًا في النظام الغذائي لكثير من الناس للبقاء في صحة جيدة ولياقة.

ما هو شاي الديتوكس؟

شاي التخلص من السموم له خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من السموم من الجسم هذا مهم لضمان تقليل نشاط الجذور الحرة ، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض لقد كان التخلص من السموم ممارسة شائعة منذ قرون ، وشاي التخلص من السموم هو أحدث اتجاه في عالم انقاص الوزن، تحظى شاي التخلص من السموم أيضًا بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبين المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والموديلات.

كيف يمكن أن يساعد شاي الديتوكس على إنقاص الوزن

- شاي التخلص من السموم يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

- تساعد في تقليل نشاط الجذور الحرة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

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- يمكن أن يكون بمثابة مشروب غذائي في منتصف النهار في نظام غذائي لفقدان الوزن.

- يساعد في زيادة كمية الماء التي تتناولها.

- يمكن أن يكون بمثابة علاجات منزلية لآلام الدورة الشهرية ، والتهاب الحلق.

خيارات شاي الديتوكس

شاي أخضر، شاي الزنجبيل، شاي الكركديه، شاي الكركم، شاي الكمون غالبًا ما يستهلك الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن هذا الشاي.

الآثار الجانبية لشاي التخلص من السموم يجب أن تعرفها

يمكن اعتبار شاي التخلص من السموم كمكملات غذائية يتم تناولها لتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. ومع ذلك ، مثل جميع المكملات الغذائية تقريبًا ، لم تتم الموافقة على المكونات الموجودة فيها من قبل إدارة الغذاء والدواء أو الهيئات التنظيمية الأخرى في البلدان المعنية على وجه التحديد ، مما قد يؤدي إلى مشاكل معينة.

يقترح بعض الخبراء أن بعض أنواع شاي التخلص من السموم يمكن أن تحتوي على أدوية مسهلة ، مما يجعل الطعام يمر عبر الجسم بشكل أسرع ، لإعطاء تأثير أقل حجمًا يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأنواع من الشاي أيضًا إلى حدوث اضطرابات في الأكل مثل فقدان الشهية.