شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق سهلة للوقاية من إصابة الحبل الشوكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الشخص المصاب بإصابة في الحبل الشوكي من عواقب جسدية وعقلية واجتماعية وجنسية ومهنية مدمرة، وتُعد إصابة الحبل الشوكي مؤلمة بالنسبة للإنسان وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، ويصبح التنسيق بين العمليات أمرًا صعبًا.

تقرير مقلق عن إصابة الحبل الشوكي من منظمة الصحة العالمية وفقًا لأحدث الأبحاث ، يعاني 5،00،000 شخص من إصابة في النخاع الشوكي كل عام، ووفقًا لبيان صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي أكثر عرضة للوفاة المبكرة (مرتين إلى خمس مرات). وهل لك معدلات البقاء على قيد الحياة؟ الأسوأ من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وجد في البحث أن ما يصل إلى 90% من هذه الأسباب المؤلمة ناتجة عن إصابات في النخاع الشوكي. وتشمل هذه حوادث السقوط وحوادث المرور والعنف. تختلف هذه البيانات حول العالم عبر المناطق. على سبيل المثال ، في المنطقة الأفريقية ، ما يقرب من 70 % من الحالات ناتجة عن حوادث المرور على الطرق (التي تعد المساهم الرئيسي في إصابة الحبل الشوكي) في منطقة غرب المحيط الهادئ 55 % من الحالات ، ومناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب- شرق آسيا ، 40 % من الحالات ، بسبب السقوط.

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طرق سهلة للوقاية من إصابة الحبل الشوكي1. القيادة بأمان - غالبًا ما تكون حوادث السيارات هي سبب إصابة الحبل الشوكي، لذلك ، يوصى كثيرًا باستخدام حزام الأمان. طرق سهلة للوقاية من إصابة الحبل الشوكي1. القيادة بأمان - غالبًا ما تكون حوادث السيارات هي سبب إصابة الحبل الشوكي، لذلك ، يوصى كثيرًا باستخدام حزام الأمان.

2. منع السقوط - ينصح باستخدام سلم متدرج للإمساك بالأشياء الموضوعة في مناطق أعلى.

3. اتخاذ الاحتياطات عند ممارسة الرياضة - يحتاج المرء إلى ارتداء ملابس الأمان عند ممارسة الرياضة مثل خوذة ونصيب في الجمباز.

4. لا تشرب وتقود - شرب الكحول والقيادة يسببان حوادث ؛ لذلك ، من الأفضل تجنبه.