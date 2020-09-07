هل تعمل بوظيفتين أو أكثر؟.. 6 نصائح مهمة للحفاظ على صحتك

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للشباب في حالة العمل في وظيفتين أو أكثر. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: للشباب الذين يعملون في وظيفتين فأكثر: – خذ كفايتك من النوم.

– اجعل أكلك صحي.

– لا تدخن.

– لا تكثر من القهوة.

– لا تترك الرياضة أبداً.

– راقب ضغطك وكلسترولك.

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