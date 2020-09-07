شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البطاطس على صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقلية ومسلوقة أو فى الفرن ، تعتبر البطاطس من أشهر الأكلات التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الاطفال فهى من الأكلات المحببة إليهم، فضلا عن ذلك تحتوى البطاطس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض حيث تحتوى على " بروتين، كربوهيدرات، ألياف، فيتامين ج،بوتاسيوم، مغنسيوم".

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد البطاطس هى:

فوائد تناول البطاطس على صحة الجسم:

1:تحتوى البطاطس على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

2:تحتوى البطاطس على كمية عالية من العناصر والمعادن التى تتحكم فى مستوى السكر فى الدم وتحمى الجسم من ارتفاع نسبة السكر، حيث تحتوي البطاطس على نوع خاص من النشا يعرف بالنشا المقاوم ، لا يتم تكسير هذا النشا وامتصاصه بالكامل من قبل الجسم، بدلاً من ذلك ، يصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يصبح مصدرًا للعناصر الغذائية للبكتيريا المفيدة في أمعائك.

Advertisements

3: قد يحسن صحة الجهاز الهضمي، فقد يؤدي النشا المقاوم في البطاطس أيضًا إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، فعندما يصل النشا المقاوم إلى الأمعاء الغليظة ، يصبح غذاءً لبكتيريا الأمعاء المفيدة. فهذه البكتيريا تهضمه وتحوله إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة .

4: خالي من الجلوتين بشكل طبيعي، اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين هو واحد من أكثر الوجبات الشعبية في جميع أنحاء العالم، يتضمن التخلص من الغلوتين ، وهو عائلة من البروتينات الموجودة في الحبوب مثل الحنطة والقمح والشعير والجاودار.

5:بصرف النظر عن كونها مغذية ، فإن البطاطس تشبع بشكل لا يصدق ،في إحدى الدراسات ، تم إطعام 11 شخصًا 38 نوعًا من الأطعمة الشائعة وطُلب منهم تقييم الأطعمة بناءً على مدى إشباعها، تلقت البطاطس أعلى معدل امتلاء منهم جميعًا.