شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة النوم تتنبأ بمن يقعون فريسة الإصابة بمرض الزهايمر ..اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تساعد أنماط النوم الحالية في تحديد مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في العمر، فالأشخاص الذين يعانون من النوم المجزأ هم أكثر عرضة لزيادة مستويات أميلويد بيتا والذى يزيد من فرص الإصابة بالزهايمر وفقا لدراسة بحثية أجراها علماء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة neuroscience يقترح الباحثون جامعة كاليفورنيا دفاعًا واحدًا ضد هذا الشكل الخبيث من الخرف الذي لا يوجد علاج له حاليًا وهو النوم العميق والمنعش والكثير منه.

واكتشف عالما الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ماثيو ووكر وجوزيف وينر طريقة لتقدير ، بدرجة معينة من الدقة ، إطار زمني للوقت الذي يُرجح فيه أن يصيب مرض الزهايمر في حياة الشخص.

قال ووكر ، أستاذ علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا "الجانب المشرق هنا هو أن هناك شيئًا يمكننا القيام به حيال ذلك حيث يغسل الدماغ نفسه أثناء النوم العميق ، وبالتالي قد تكون هناك فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال الحصول على مزيد من النوم في وقت مبكر من الحياة."

قارن ووكر وزملاؤه جودة النوم الليلي لـ 32 من كبار السن الأصحاء مع تراكم اللويحات السامة في أدمغتهم المعروفة باسم بيتا أميلويد ، وهو لاعب رئيسي في ظهور مرض الزهايمر وتطوره ، والذي يدمر مسارات الذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى و يصيب أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.

تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن المشاركين في الدراسة الذين بدأوا يعانون من نوم متقطع وحركة عين بطيئة أقل كانوا أكثر عرضة لإظهار زيادة في بيتا أميلويد خلال فترة الدراسة.

Advertisements

على الرغم من أن جميع المشاركين ظلوا بصحة جيدة طوال فترة الدراسة ، فإن مسار نمو بيتا أميلويد لديهم ارتبط بنوعية النوم الأساسية تمكن الباحثون من توقع الزيادة في لويحات بيتا أميلويد ، والتي يعتقد أنها تمثل بداية مرض الزهايمر.

"وأضاف المؤلف الرئيسي للدراسة "بدلاً من انتظار إصابة شخص ما بالخرف لسنوات عديدة على الطريق ، نحن قادرون على تقييم كيف تتنبأ جودة النوم بالتغيرات في لويحات بيتا أميلويد عبر نقاط زمنية متعددة من خلال القيام بذلك ، يمكننا قياس مدى سرعة تراكم هذا البروتين السام في الدماغ بمرور الوقت ، مما قد يشير إلى بداية مرض الزهايمر"

بالإضافة إلى التنبؤ بالوقت الذي من المحتمل أن يستغرقه ظهور مرض الزهايمر ، فإن النتائج تعزز الصلة بين قلة النوم والمرض ، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في مواجهة هذا المرض.

ويشير الباحثون إلى أنه على الرغم من أن الاختبارات الجينية يمكن أن تتنبأ بقابلية الفرد المتأصلة للإصابة بمرض الزهايمر ، وأن اختبارات الدم تقدم أداة تشخيصية ، إلا أنه لا يوفر إمكانية التدخل العلاجي لأسلوب الحياة الذي يوفره النوم، وأوضح الباحثين إذا كان النوم العميق المنعش يمكن أن يبطئ هذا المرض ، فيجب أن نجعله أولوية رئيسية .