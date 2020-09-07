هل تناول كميات كبيرة من الملح يسبب الأرق ليلاً؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الإفراط في تناول الملح أمر سيء، فالكثير من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب ولكن هناك أيضًا ارتباط مباشر بين زيادة تناول الملح يوميًا ومقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة، بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

ما هي كمية الملح التي يجب أن تتناولها كل يوم؟

توصي جمعية القلب الأمريكية بحد أقصى 2300 مجم من الصوديوم يوميًا (ملعقة صغيرة من الملح) - ولكن الأقل دائمًا هو الأفضل ولصحة مثالية ، يجب أن تستهدف 1500 مجم من الصوديوم.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يستهلك معظم الناس أكثر من ذلك - بمتوسط ​​3400 ملج من الصوديوم يوميًا - يضاعف استهلاكنا اليومي الموصى به من الصوديوم.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب ، فكلما قل الملح ، كان ذلك أفضل

أمراض القلب هي من أشهر أسباب الوفاة ويمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب تشمل أمثلة أمراض القلب تصلب الشرايين أو قصور القلب ، أو إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالصوديوم:

-بيتزا.

-الخبز واللفائف والمقرمشات.

-الحبوب.

-الحساء والصلصات.

-البضائع المعلبة.

-الجبنه.

أطعمة الوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس ورقائق التورتيلا والفشار والمعجنات.

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-الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

-اللحوم الباردة واللحوم المصنعة الأخرى مثل النقانق والسجق والسلامي.

العلاقة بين الملح وقلة النوم

العلاقة بين الصوديوم وضغط الدم معروفة جيدًا لكن هل تعلم أن الصوديوم يمكن أن يؤثر أيضًا على نومك؟

قالت الدكتورة ساندرا دارلينج، أخصائية الطب الوقائي: "إن تناول وجبة غنية بالصوديوم في وقت العشاء يمكن أن يساهم في اضطرابات النوم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة ضغط الدم واحتباس السوائل".

وأضافت "قد تكون النتيجة نومًا مضطربًا ، واستيقاظًا متكررًا ، وعدم الشعور بالراحة في الصباح.. لقد اختبرت هذا الأمر بنفسي بعد تناول البيتزا مع وجود الكثير من الملح في مجرى الدم ، قد لا تنام جيدًا في تلك الليلة - وتشعر بالتعب في اليوم التالي ".

ليست مفاجأة بالنظر إلى كمية الصوديوم التي يمكن أن تحتويها شرائح قليلة من البيتزا يمكن أن تحتوي شريحة بيتزا واحدة من الجبن على حوالي 500-600 مجم من الصوديوم - لذلك مع ثلاث شرائح تحصل على أكثر من الكمية اليومية المثالية وهي 1500 مجم في وجبة واحدة فقط إذا كانت مغطاة بالبيبروني أو أي طبقة أخرى - سيكون محتوى الصوديوم أعلى.

نصائح لتقليل تناول الملح والصوديوم

أوصت الدكتورة دارلينج بهذه الطرق البسيطة للسيطرة على تناول الملح:

-تحقق دائمًا من الملصقات - يمكن إضافة الملح إلى العديد من الأطعمة.

-إذا كان لا بد من اختيار الأطعمة المعلبة - ابحث عن "بدون ملح مضاف" على الملصق.

اختر الأطعمة منخفضة الصوديوم - عند شراء الأطعمة والصلصات والتوابل.

-شراء الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة - قد تحتوي الخيارات المعلبة على ملح أو إضافات.

-اصنع الحساء بنفسك - استخدم الماء أو مرقة قليلة الصوديوم.

-بدلًا من الخبز- جرب لفائف الخس أو التورتيلا المصنوعة من الحبوب الكاملة والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

-تناول وعاء من دقيق الشوفان - ضع عليه التوت بدلاً من الحبوب المصنعة التي عادة ما تكون غنية بالملح والسكر.