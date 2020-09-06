تعرَّف على طريقة كيفية كتابة السيرة الذاتية لحديثي التخرج

تُعد السّيرة الذاتيّة مهمة جداً؛ فهي الوسيلة التي من خلالها تحصل على الوظيفة المناسبة؛ حيث إنها الأداة الأولى التي تقوم بإعدادها حتى تتمكن من عرض الخبرات والمؤهلات والمسيرة المهنيّة، بحرفيّة مُميّزة وتسويقها أمام المسؤولين وأرباب العمل، وبالتالي ينبغي على من يبحث عن العمل، أن يذكر كلّ ما يخصّ تحصيله العلمي وخبرته العملية ومؤهلاته وقدراته بشكل منطقي واضح، الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية الإدارية يقول: وكونك حديث التخرج، قد يتبادر في ذهنك، هل عليّ أن أعد سيرة ذاتية خاصة بي وأنا أبحث عن وظيفة للمرة الأولى؟ نعم، ولا بد أن تشمل بعض العناصر المحددة.

عناصر لا بدّ من توافرها في السيرة الذاتية

• المعلومات الشخصية

حيث تشمل ما يلي:

• الاسم «يفضل ذكر الاسم الرباعي».

• تاريخ الميلاد «اليوم_الشهر_السنة».

• مكان الميلاد «البلد الذي ولدت فيه».

• الحالة الاجتماعية «أعزب أو متزوج».

• الجنسية.

• العنوان «مكان السكن الذي تقيم فيه حالياً».

• المدينة.

• رقم الهاتف الثابت والمحمول.

• البريد الإلكتروني «في حال كنت تمتلك عدة عنواين للبريد الإلكتروني، ننصحك باختيار الأكثر رسمية بينها، أو الذي يحتوي على اسمك بشكل سهل وواضح».

• الغاية أو الهدف الذي تسعى إليه:

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حيث تتم كتابة الغاية من التقدم للوظيفة والرغبة بالعمل بها.

• درجة التعليم والمؤهلات التي حصلت عليها

وفيها تذكر المراحل التعليمية التي اجتزتها، مع ذكر الدرجات والشهادات العلمية التي حصلت عليها، ولا بد من ذكر اسم المؤسسة التعليمية أو الجامعة أو الأكادمية التي منحتك هذه الشهادات.

• الخبرات المهنية

وهنا تمكن كتابة الأعمال التطوعية التي قمت بها سابقاً، كالأعمال والنشاطات التي قمت بها أثناء دراستك الجامعية أو في المنظمات والمؤسسات الخيرية، كما أنك يمكن أن تذكر أية تجربة عمل سابقة لك؛ حتى ولو كانت بسيطة.

• الدورات التي أنهيتها

كتابة جميع الدورات التي حصلت عليها؛ فهي مهمة جداً في السيرة الذاتية، وتدعمك في نيل الوظيفة التي ترغب بالحصول عليها.

• المهارات التي تتمتع بها

وهنا لا بد من أن تذكر المهارات والقدرات التي تتمتع بها، ولا بد أن تكون حقيقية وواقعية ومنطقية، مثلاً استمرارك في العمل حتى تحت الظروف والضغط العالي، واندماجك مع فريق العمل وقدرتك على تجاوز الصعاب وحل المشاكل التي قد تواجهك في العمل، كما يمكنك ذكر مهارة إتقانك للحاسوب أو قيادة السيارة ضمن السيرة الذاتية.

• الهوايات

من الجميل ذكر الهوايات التي تمارسها في السيرة الذاتية؛ فبعض أرباب العمل يفضلون الاطلاع عليها؛ لأنها جزء مهم يكشف لهم جوانب شخصيتك.

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