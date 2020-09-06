شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وفاته إكلينيكيًا.. ويندوز XP ما زال مسيطرًا ويتفوق على أنظمة حديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالرغم من نهاية العمر الافتراضي لويندوز XP منذ أبريل 2014 وتوقف الدعم والتحديثات لهذا النظام، حيث انطلق من عام 2001 أي اقترب من 20 عامًا، لكنه ما زال يعمل على الملايين من أجهزة العالم.

في إحصائية نشرها موقع NetMarketShare أفاد بان هذا النظام لا يزال يعمل على 25 مليون جهاز تقريبًا من إجمالي ملياري جهاز على مستوى العالم، وهو ما يمثل نسبة 1.25% من أنظمة التشغيل على مستوى العالم وهذه النسبة تتخطى بعض الأنظمة الأحدث مثل ويندوز 8، حيث تبلغ نسبة انتشاره 0.57٪ وويندوز فيستا 0.12٪ ونظام تشغيل كروم، حيث تبلغ نسبة انتشاره 0.42٪ وهذا الانتشار بالرغم من انه غير امن تمام ومتوقف تحديثاته منذ سنوات.

جدير بالذكر أن نظام التشغيل المسيطر حاليا على مستوى العالم هو نظام ويندوز 10 وبنسبة 60% من انظمة التشغيل واقرب نظام تشغيل يليه وليس من انتاج شركة مايكروسوفت هو نظام الماك 10.15 وبنسبة 3.49٪ بينما تبلغ نسبة نظام تشغيل ويندوز 7 حوالى 22.31٪ من انظمة التشغيل وهو ما يوضح سيطرة مايكروسوفت على النسبة الأكبر من انظمة التشغيل حول العالم.