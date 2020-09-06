هل يمكن استخدام اختبار كورونا الجديد لمدة 15 دقيقة بشكل واسع النطاق بأمريكا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 26 أغسطس ، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا باستخدام الطوارئ لاختبار مستضد سريع جديد لـ COVID-19 يسمى اختبار BinaxNOW.ويعد الاختبار وفقا لتقرير موقع "theconversation" أحد أقوى الأدوات المتاحة لمكافحة انتشار COVID-19، حيث يعد غير مكلف وسريع وسهل الاستخدام، وستعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات بشكل كبير، ولكن لا تزال هناك عقبات أمام تحقيق اختبار COVID-19 على نطاق واسع ومتكرر.

ما نوع الاختبار BinaxNOW؟

اختبار بحجم بطاقة الائتمان هو اختبار مستجد يكتشف بروتينًا فيروسيًا معينًا من -CoV-2، ولا يتطلب المختبر أو آلة للمعالجة.



إجراء الاختبار بسيط. سيستخدم عامل الرعاية الصحية أو الفني مسحة لجمع عينة من أقل من 1 بوصة داخل فتحة الأنف، ثم يقوم بدمج العينة مع بضع قطرات من المواد الكيميائية داخل بطاقة الاختبار، وفي غضون 15 دقيقة ، سيظهر شريط الاختبار نتيجة إيجابية أو سلبية، ويقترن الاختبار أيضا مع التطبيق التي تنتج رمز الرقمية التي يمكن مسحها لإظهار دليل على وجود سلبية الأخيرة COVID-19 اختبار.



اختبار فى 15 دقيقة

ما الذى يسمح به تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ؟

اختبار BinaxNOW مسموح به حاليًا فقط للمرضى الذين ظهرت عليهم أعراض COVID-19 لمدة 7 أيام أو أقل ، وهو الوقت الذي يُرجح فيه أن تكون مستويات الفيروس في الجسم مرتفعة . يجب أن يصفه طبيب ويؤديه فني مدرب أو عامل رعاية صحية آخر.

يستخدم اختبار PCR لـ -19 حاليًا على نطاق واسع ويعتبر المعيار الذهبي ، ولكنه يتطلب إرسال عينات من المرضى إلى المختبر ويمكن أن يستغرق الأمر أيامًا لتقديم النتائج، ولكن تم تصميم اختبار المستضد الجديد ليكون بديلاً رخيصًا وسريعًا لاختبار PCR لأغراض التشخيص في بيئة طبية.

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يوفر ترخيص الاستخدام الطارئ تفويضًا أوليًا للأطباء لوصف اختبار المستضد أثناء استمرار عملية الموافقة الكاملة من قِبل إدارة الغذاء والدواء، ويمكن إلغاء التفويض إذا لم يكن الاختبار دقيقًا أو موثوقًا به كما هو متوقع.

ما مدى دقة هذا الاختبار؟

أفادت شركة أبوت ، شركة التكنولوجيا الصحية التي تنتج الاختبار ، أنه عندما ظهرت أعراض على المرضى ، كان الاختبار متفقًا مع اختبار PCR لـ 97.1٪ للحالات الإيجابية لـ COVID-19 و 98.5٪ للحالات السلبية لـ COVID-19 .

ومع ذلك ، يمكن أن تكون الدقة الحقيقية أقل لأن مجموعة اختبار الأداء كانت تضم 102 شخصًا فقط ولم يتم التحقق من الدقة من قبل إدارة الغذاء والدواء كجزء من عملية الموافقة الكاملة، سيكون هناك حتمًا بعض السلبيات الخاطئة والإيجابيات الخاطئة في اختبار BinaxNOW نظرًا لأن الدقة ليست 100٪ ، لكن إدارة الغذاء والدواء ستراقب البيانات للتأكد من أن الاختبار يلبي الدقة المبلغ عنها.

هل يمكن استخدام هذا الاختبار لفحص واسع النطاق؟

اختبار BinaxNOW رخيص وسريع وقادر على الإنتاج بكميات كبيرة وسهل الاستخدام خارج المختبر، وهو ما يجعله مرشحًا واعدًا للفحص على نطاق واسع. ومع ذلك ، فإن الاختبار مصرح به حاليًا فقط للأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID-19.

ولكن هذه عقبة لأن ما يقدر بنحو 40 ٪ من جميع حالات COVID-19 لا تظهر عليها أعراض ، ومن المحتمل ألا يعرف هؤلاء الأشخاص أنهم معديون. لتعظيم فعالية أي برنامج فحص COVID-19 ، من المهم اختبار الأشخاص ما إذا كانت لديهم أعراض أم لا.

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية وصف اختبار BinaxNOW للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض للاستخدام خارج نطاق التسمية ، لكن مسؤولي الصحة لا يعرفون حتى الآن مدى دقة الاختبار عند إجرائه على الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.