صحة ورشاقة

دراسة: القهوة تقي من الإصابة بالسرطان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

أثبتت دراسة  جديدة أجراها علماء أستراليون أن شرب كمية من القهوة يومياً من شأنه أن ينقذ مئات آلاف الأشخاص من الإصابة بسرطان الكبد المميت.

 

وقال العلماء في دراسة  إن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 38%، وخطر الوفاة منه بنسبة 46%.

 

وأشار العلماء إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة أو أكثر يومياً، قد يرفع هذه الأرقام إلى 41% و71%. بحسب روسيا اليوم.

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واستند الفريق في دراستهم إلى بيانات عن الإصابة بسرطان الكبد لعام 2016، حيث توفي خلال تلك الفترة 240 ألف شخص جراء إصابتهم به.

 

وأخذ العلماء في الاعتبار إحصاءات استهلاك القهوة بين هؤلاء الأشخاص، ما أظهر أن نسبة الوفيات بين الأشخاص المصابين بسرطان الكبد أقل بكثير لدى الأشخاص الذين يستهلكون القهوة يوميا.

 

وشدد العلماء على أن المشرفين على الرعاية الصحية يجب أن يشجعوا السكان على إضافة القهوة إلى نظامهم الغذائي اليومي لحماية أنفسهم من هذا المرض القاتل.

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