صحة ورشاقة

النوم ساعة أثناء النهار يمكن أن يؤدي إلى الموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

خلص علماء من جامعة قوانغتشو الطبية في الصين إلى أن النوم أكثر من ساعة خلال النهار قد يؤدي إلى الوفاة.

 

وجمع العلماء بيانات من أكثر من 20 ورقة علمية، وقاموا بتحليل معلومات عن 313651 شخصًا، كان 39% منهم ينامون أثناء النهار.

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وأظهرت نتائج تحليل المعلومات أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال النهار، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد على 34%، وخطر الوفاة لأي سبب بنسبة تزيد على 30%، وفق مجلة "MedicalXpress".

 

ووفقا للعلماء،  بحسب وكالة سبوتنك للانباء فإن النوم لأي فترة أثناء النهار تزيد من خطر الوفاة بنسبة 19%. وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين النوم وخطر الموت كانت أقوى لدى النساء وكبار السن، حيث بلغت النسبة 22% و17% على التوالي.

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