المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزاً في الربيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منسقة المجموعة العلمية التي تمثل المكسيك في تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إن بلادها تعمل لإنتاج اللقاحات الخاصة بها لـ"كوفيد-19" ومن الممكن أن يكون أحدها جاهزاً في الربيع المقبل.

وأضافت استر أوروسكو إن بحثا يقوم على فيروس ينقل مرض نيوكاسل بين الطيور هو الأكثر ترجيحاً لإنتاج اللقاح الأول لفيروس كورونا في المكسيك.

وتابعت أن اللقاح جاهز لبدء المرحلة الأولى من التجارب على البشر، وقالت لرويترز في مقابلة: "إنها متقدمة.. أعتقد أنه سيكون جاهزاً بحلول الربيع أو بداية الصيف".

وقالت إن تجارب لقاح شركة "أفيميكس" ستبدأ بعشرات الناس، وستشهد المرحلة الثانية مشاركة مئات المرضى في التجارب قبل أن يشارك آلاف المتطوعين في دراسات المرحلة الثالثة والأخيرة.

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ولم ترد أفيميكس التي تصنع اللقاحات والمنتجات الدوائية للحيوانات على طلب للتعليق.

وبدأت المكسيك جهداً على المستوى الدولي لإقامة تحالفات دبلوماسية وتجارية لضمان الحصول على 200 مليون جرعة لقاح ترى أنها ستحتاج إليها لمواجهة المرض الذي أصاب أكثر من 263 ألفاً وأودى بحياة 66851 على الأقل في الدولة التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وستشارك المكسيك في التجارب السريرية للقاحات الروسية والإيطالية.