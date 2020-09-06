"الصحة البريطانية": الزيادة الحادة في حالات كورونا "مقلقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، والتي سجلت 2988 حالة، الأحد، في أعلى قفزة في الإصابات منذ مايو/أيار، أمر "يثير القلق".

وأضاف هانكوك: "الزيادة في عدد الحالات التي شهدناها اليوم مقلقة، الحالات معظمها بين أناس أصغر سناً، لكننا شهدنا في دول أخرى بأنحاء العالم وفي أوروبا أن تلك الزيادة في الحالات بين صغار السن تقود إلى زيادة بين كل فئات السكان بوجه عام"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت معدلات الإصابات اليومية قد بدأت تتزايد في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من أن عدد المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات وعدد الوفيات ظل عند معدلات منخفضة.

وقالت الحكومة البريطانية، إنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 41551 .

وأكد هانكوك أن الحكومة ستواصل استخدام إجراءات العزل العام محلياً للمساعدة في كبح تفشي المرض، لكن التباعد الاجتماعي سيظل هو خط الدفاع الأول.