شكرا لقرائتكم خبر عن الناجون من كورونا قد يعانون من ردود فعل خطيرة تجاه صبغة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مصفف شعر من الآثار الخطيرة لصبغة الشعر على الناجين من فيروس كورونا ، مع ردود فعل قاتلة، يطلب مصفف الشعر في لندن الآن من الناجين من فيروس كورونا إكمال اختبارات التصحيح قبل 48 ساعة من العلاج، وحسب ما ذكره موقع mirror قالت صفحات مصففى الشعر على صفحاتهم على الانترنت أن من المناقشات التي أجريت مع صالونات التجميل في جميع أنحاء البلاد ، اكتشفنا حالات كان فيها العملاء الذين ثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 لديهم حساسية قوية تجاه اللون الذي كانوا في السابق على ما يرام معه.

"ولهذا السبب ، إذا كانت نتيجة اختبار Covid-19 إيجابية ، أو تشتبه في إصابتك بها دون تشخيص ، فإننا ننصحك بإجراء اختبار التصحيح قبل 48 ساعة من لون شعرك أو صبغة الرموش للتأكد من أنك لم تفعل ذلك، حيث نشأت حساسية غير معروفة.

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وقال الخبراء إذا أصيب العميل برد فعل تحسسي أثناء تلوين شعره ، يجب على المصمم التوقف فورًا عن وضع اللون وشطف شعر العميل تمامًا، ويجب أن يحصلوا على مساعدة طبية فورية إذا أصيب العميل بطفح جلدي أو دوخة أو ضعف أو ضيق في التنفس أو تورم."

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه يجب عليك دائمًا إجراء اختبار التصحيح قبل استخدام صبغة شعر دائمة أو شبه دائمة.